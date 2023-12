Frigerio: “Los fondos prometidos por Massa no alcanzan para pagar aguinaldos”

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se refirió este sábado al anuncio realizado por el ministro de Economía Sergio Massa, para pagar los sueldos y aguinaldos en las provincias. El ex-candidato a Presidente de Unión por la Patria, comunicó la semana pasada que transferirán a las provincias $230.000 millones, pero el gobernador electo de Entre Ríos afirmó que “no alcanza”.



En una entrevista con Radio Rivadavia, Frigerio se expresó sobre el anuncio de Massa: “En el caso de Entre Ríos no alcanza a cubrir el total del faltante. Voy a tener que tomar otras medidas para poder cumplir con la totalidad de las obligaciones de diciembre”.



El entrerriano también apoyó los dichos de Javier Milei acerca de que los mandatarios provinciales deberán redistribuir los gastos. “No sólo estoy de acuerdo con eso, yo estoy planteando un recorte del gasto de la política en mi provincia histórico. Voy a reducir a la mitad los cargos de la política. La gente no da más, exige una muestra de austeridad de la política y yo, en lo que está a mi alcance, que es la provincia de Entre Ríos, lo voy a hacer”, afirmó.



En ese sentido, amplió: “Quiero también bajar los impuestos, quiero generar condiciones para que haya inversión y generación de trabajo en el sector privado, quiero mejorar los bienes y servicios públicos que se brindan, que son de pésima calidad, la educación, la seguridad, la salud pública... Lo voy a hacer y para eso necesito eliminar directamente todos los gastos vinculados con los privilegios de la política o con gastos del Estado que no representen mejora en la calidad de vida de la gente”.



“Yo lo voy a hacer, no me lo tiene que decir nadie a eso. Yo entiendo cuál es el mandato de la gente y lo voy a hacer en mi jurisdicción y espero que también lo haga el gobierno nacional que asuma el 10 de diciembre”, agregó. (Análisis Digital)