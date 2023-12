Riquelme se unirá a los hinchas de Boca que se manifestarán en la Bombonera

El ídolo "Xeneize" Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors y candidato a presidente en las elecciones que debían realizarse este domingo, confirmó que acompañará la movilización de los hinchas en repudio a la suspensión provisoria de los comicios departe de la justicia, a raíz de una denuncia de la oposición.



"Les quiero mandar un beso gigante a los hinchas de Boca y decirles que me siento orgulloso de ser un bostero más. Me enteré que se están organizando para ir el domingo al estadio y como hincha de Boca voy a ir a ser uno más de ustedes", adelantó Riquelme mediante un video difundido en las redes sociales.



El ídolo boquense nacido en Don Torcuato hace 45 años confirmó su presencia en la movilización que harán los hinchas este domingo para expresar su repudio a la suspensión de las elecciones pautadas para el domingo 3 de diciembre e impulsadas por una denuncia efectuada por la oposición.



"Les mando un beso gigante, nos veremos el domingo", finalizó Riquelme en su video dirigido los hinchas, que se congregarán este domingo desde las 15 en el porteño Parque Lezama, situado a unos 2 kilómetros de La Bombonera.



Riquelme tiene previsto arribar a las 16 y recorrer en una caravana a pie y en auto el trayecto desde Parque Lezama hacia La Bombonera, por la calle Irala, una de las más representativas del barrio de La Boca.



El exfutbolista es el candidato del oficialismo (secundado por Jorge Amor Ameal, el actual titular del club) para las elecciones que se suspendieron luego de una medida de la jueza Abrevaya, quien consideró que habían irregularidades en el padrón electoral con el ingreso de 13.664 socios activos en noviembre de 2021.



Luego de la intervención de la jueza, el oficialismo y la oposición mantuvieron una reunión de conciliación en el juzgado el jueves último pero no lograron ponerse de acuerdo para que pueda votarse en la fecha pactada.



En tanto, el departamento de legales de Boca presentó una apelación el viernes último y ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en segunda instancia, dispondrá de tres días hábiles para determinar si celebrarán los comicios este año o bien se postergarán hasta 2024.



La última fecha posible para el acto electoral es el 17 de diciembre, ya que una semana antes asumirá el presidente de la Nación, Javier Milei, y posteriormente serán las jornadas de Nochebuena y Año Nuevo, por lo que sería imposible.



En otro orden, la posibilidad de que se abran las puertas de La Bombonera durante cuatro horas este domingo para los socios y socias del interior del país que tienen contratados sus viajes y estarán en la ciudad pese a que no podrán votar, quedó desactivada.



Es decir que el acto nucleará a Riquelme con los hinchas en una trayecto desde el Parque Lezama por la calle Irala y hasta la emblemática Glorieta de Quique, el negocio de indumentaria deportiva y también gastronómico ubicado enfrente a La Bombonera.



Será la segunda vez que Román se integrará con los hinchas en la última semana, la anterior fue hace tres días cuando brindó una conferencia de prensa mientras afuera del estadio había un banderazo.