“Llevamos adelante un gobierno de puertas abiertas y consensos”, dijo Bordet

“La impronta de nuestra gestión ha sido un gobierno de puertas abiertas logrando consensos, y estando al lado de cada intendente trabajando para los ciudadanos entrerrianos”, expresó el gobernador Gustavo Bordet al inaugurar en Concordia nuevos edificios en materia de infraestructura educativa.



“Nunca retaceamos una obra por el color político de los gobiernos locales. Preocupa mucho cuando uno ve en el horizonte que se va a eliminar la obra pública y se la va a dejar al mercado. Hay tareas que son indelegables", subrayó el mandatario.



Bordet inauguró este viernes el nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 25 General San Martín y el gimnasio de la escuela Nº 16 Profesor Gerardo Victorín en la capital del citrus.



Al ser recibido por la directora de la institución que estrenaba nuevo edificio, Andrea Soto, el mandatario recordó que la escuela “nace del reclamo de la comunidad educativa, y como somos un gobierno que escucha, nos pusimos al frente de ese reclamo. Es una escuela que tiene una matrícula de 430 estudiantes y necesitaba un edificio propio. Nos pusimos en esa tarea y hoy lo estamos inaugurando. Es cumplir con lo que nos habíamos comprometido”.



Enumeró luego las obras que viene inaugurando y próximas a inaugurarse en materia educativa. "En una semana estamos inaugurando cinco escuelas, lo cual de algún modo simboliza el esfuerzo que hemos hecho en infraestructura educativa, para que nuestros niños en el caso de las primarias, nuestros más pequeños en el caso de las unidades de nivel inicial, y nuestros gurises de secundaria; puedan tener acceso a la mejor calidad de infraestructura para desarrollar sus currículas", enfatizó.



Bordet mencionó en ese marco la inauguración del nuevo gimnasio para la escuela Nº 16 Profesor Gerardo Victorín, "que es un viejo anhelo. Como ex alumno resulta una gratificación, de esas que nos da a veces la gestión". Comentó a su vez inauguraciones previstas en Colonia Ayuí y Clodomorio Ledesma, asegurando que "en este período de cuatro años, empezamos y terminamos 400 obras públicas y dejamos 230 obras en marcha".



Señaló que en Villaguay recorrió 40 viviendas del Centro de Empleados de Comercio, "que van a estar terminadas para fin de año. Así que 40 familias van a poder estar brindando en sus propias casas". Destacó luego que también están listas para entregar viviendas en Maciá y Rosario del Tala, "yo creo en las políticas públicas. Se empieza en una gestión, se termina en otra, lo importante es que la obra pública mejora la calidad de vida y genera empleo”, destacó.



Tareas indelegables



“Nosotros no trabajamos para un sector político, trabajamos para todos los vecinos y ciudadanos de la provincia de Entre Ríos. Preocupa mucho cuando uno ve en el horizonte que se va a eliminar la obra pública y se la va a dejar al mercado. La verdad hay tareas que son indelegables", subrayó.



Al hacer memoria sobre su padre, Bordet manifestó que "estaría contento" y recordó que cuando Jorge Busti estaba culminando su tercer mandato le manifestó que "llegar no es tan difícil, lo difícil es poder irse bien. En ese sentido, me siento satisfecho", concluyó.



Acompañaron al gobernador en estas actividades el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; los diputados provinciales Néstor Loggio y Ángel Giano, y el senador provincial Concordia Armando Gay.



La escuela



El nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 25 General San Martín demandó una inversión de 366.801.216 pesos y estuvo a cargo de la empresa CEMYC.

Tiene una superficie cubierta nueva de 1.530M2 y una superficie de expansión exterior de 1.200M2.



La obra comprendió la ejecución del nuevo edificio de la escuela secundaria, nuevo sector anexo al existente ubicado en el predio de la Escuela N° 53 General San Martín, ocupando el sector este lindando con la Escuela N° 2 Azahares. Se construyó un edificio de dos plantas con ingreso desde la avenida San Lorenzo, en materiales tradicionales contando con 10 aulas, una sala, grupos sanitarios en PB y PA, SUM, mediateca, circulaciones verticales (escaleras y ascensor) y zonas de gobierno.



El gimnasio



Con una inversión superior a los 376.210.149 millones de pesos el gimnasio cubierto de la escuela Nº 16 Profesor Gerardo Victorín de la ciudad de Concordia, se enmarca en los trabajos de infraestructura escolar que lleva adelante el gobierno provincial.



La construcción cuenta con una superficie de 1.345 m2 aproximadamente y dos ingresos, uno desde el interior de la institución y otro desde el exterior. El edificio tiene áreas destinadas a servicio, sanitarios, vestuarios, enfermería y depósito, además de lo propio necesario para un edificio de tales características como sala de máquinas y torre de tanque de agua.



Cuenta también con un estacionamiento y tres sectores de tribuna en forma de “U” con capacidad para 400 personas. El campo de juego está apto para practicar hándbol, vóley, básquet y gimnasia artística, entre otros deportes.