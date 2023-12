Farmacéuticos piden un freno a la nueva ley de productos médicos: los motivos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó la ley por la cual se establecen normas que regulan la fabricación, producción y comercialización de productos médicos en todo el territorio provincial. “Esta ley establece un marco legal que favorecerá a todos los que utilizan algún producto médico”, expresó el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Conocida la disposición, desde el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos dieron cuenta de su preocupación ante “una grave problemática y de riesgo para la sociedad entrerriana en caso de llegar a implementarse la ley”; y solicitaron una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet para solicitarle que frene la promulgación de la nueva normativa.



“Queremos tener la oportunidad para explicarle al Ejecutivo cuáles son los riesgos de esta ley que está planteada como una innovación, tanto en la cuestión sanitaria, productiva y económica, pero que desde el Colegio la entendemos como totalmente en contrario”, explicó a Elonce el farmacéutico y asesor técnico del Colegio, Diego Lencina.



La nueva ley pretende, por un lado, reglamentar la fabricación y comercialización de los productos médicos (no los fármacos) en territorio entrerriano.



“En relación a la fabricación, actualmente, no hay una limitación con una reglamentación sanitaria que no permita fabricar en la provincia y quien tiene el capital puede instalar una fábrica de productos médicos, con intervención del ministerio y la ANMAT”, indicó Lencina.



“El ANMAT es el organismo nacional para la fiscalización, reglamentación, habilitación y fabricación de los productos médicos”, remarcó. Y en ese sentido, reprochó: “Que la Provincia pretenda tomar potestad sobre esa acción no es una ventaja porque debería estar a la altura y calibre de ANMAT, y los productos médicos son para la salud y son un bien público, por lo que el Estado debe regularlos porque pueden ocasionar problemas y daños a la sociedad”.



“Un producto médico no solo será seguro y eficaz por sus características intrínsecas, sino también por la cadena de distribución desde la fabricación hasta el paciente, y eso debe estar regulado por normativas sanitarias, que también le aportan seguridad y eficacia al producto”, fundamentó el farmacéutico y asesor técnico del Colegio, Diego Lencina.



“Por lo tanto, si Provincia quiere llegar a estar al nivel de un organismo del calibre de ANMAT, si pudiera hacerlo, por lo menos le requerirá recursos administrativos, económicos, humanos, técnicos y logísticos de carácter asombroso y presupuestario”, expuso al alertar que, en caso de promulgarse la nueva ley, sería “retroceder en calidad y eficacia de los productos médicos”.



Para Lencina, la nueva ley “simplifica demasiado la cadena de comercialización siendo que Entre Ríos es una de las provincias que es ejemplo en la reglamentación de productos médicos”. (Elonce)