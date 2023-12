Benedit: “La Cámara de Diputados de la Nación debería presidirla alguien de LLA”

En una entrevista, el diputado nacional electo de Entre Ríos por La Libertad Avanza (LLA), Beltrán Benedit, detalló que en la reciente reunión que estuvo encabezada por Javier Milei -y a la que fueron convocados los electos legisladores nacionales de LLA- "se hablaron de dos temas claros, uno fue su viaje a Estados Unidos y el segundo, más extenso, fue una exposición de la difícil situación económica financiera que se va a recibir del gobierno saliente". Presidencia de la cámara baja En la charla con este medio, Benedit fue consultado sobre las idas y venidas en torno a quien debe ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación.



“Mi posición es la misma que la de la mayoría del bloque de los diputados de la Libertad Avanza”, comenzó señalando, para especificar que la presidencia “se debe dar de la manera que es tradicional, o sea que la presida una persona representante del oficialismo”, en este caso de La Libertad Avanza.



Más allá de esa postura, reconoció que “obviamente, eso lo terminará definiendo el presidente (electo), que hará, no lo que más nos guste a nosotros, sino lo que él crea que es más conveniente para esta primera etapa”, donde serán fundamentales los consensos, “ya que se debe aprobar un paquete de medida importantísimas para la gestión que está por comenzar”. Shock Sobre lo que se deberá esperar en los primeros días de la presidencia de Javier MIlei, Benedit adelantó que, en lo que respecta a lo legislativo, "rápidamente se va a llamar a sesiones extraordinarias. Él (por Milei) asume el día 10 y el 11 tiene que estar el Congreso trabajando en el paquete de leyes que va a remitir precisamente el Ejecutivo, que son todas aquellas que van en línea con la urgencia que se tiene, para salir de la situación financiera económica en la que se está".



En ese contexto, insistió en que los datos económicos "son preocupantes, creo que la mayoría de los argentinos, si bien saben la situación y todos sabemos que es mala, no conocemos en detalle los números de toda esta economía que está empantanada por todo el tema financiero a raíz de un déficit muy grande; el mayor déficit de todas las crisis que hemos tenido los argentinos, más que el 2001 o la de Alfonsín del 89".



El legislador comentó que "se necesita abrir el cepo, pero no se puede ir de un día al otro porque tenemos el problema de las Leliq y la idea es que los cambios van a ser en shock, por lo que pueden ser un poco más duros que con el gradualismo". Proyectos Por último, y consultado sobre sus proyectos personales para la Cámara baja, el legislador electo dijo que es preciso "tener un norte claro y el norte de este diputado es bregar por el interés provincial y el bienestar de todos los entrerrianos".



En ese contexto, dijo que es necesario "una revisión de todas aquellas cosas que están dificultando y complicando la vida diaria; me refiero a todo lo que es la parte de poder comerciar libremente, las complicaciones para los que quieran venir a invertir y dar trabajo en la provincia, el tema energético, hay muchas cosas que están establecidas con fuerza de ley que en vez de impulsar el crecimiento parece que lo quieren controlar, lo inhiben o lo desalientan".



A su entender "hay mucho para desarmar, antes de empezar a proponer cosas nuevas". (Diario Río Uruguay)