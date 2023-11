UPCN realiza asambleas en los lugares de trabajo

Con una reunión en el Registro Civil, el Sindicato dio inicio a una serie de asambleas que llevará adelante en los distintos organismos. "Nos organizamos con los trabajadores luego de que la paritaria cerrara con un ofrecimiento salarial insuficiente y ante el panorama incierto que se presenta en la provincia, con el actual gobierno en retirada y sin tener más definiciones", indicó la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.



"Ayer tuvimos una asamblea en el Registro Civil, donde se habló sobre la paritaria salarial. Les explicamos a los compañeros que si bien entendemos que el aumento ofrecido por el Gobierno es insuficiente, no nos opusimos a que se liquide el 8,3% para no perjudicar a los trabajadores", señaló Domínguez. Acotó que "este no era el cierre que pretendíamos para una paritaria que venía aprobándose durante todo el año, encontrando las coincidencias y mejorando en los sucesivos ofrecimientos, cosa que no ocurrió en la última instancia", lamentó.



"Fundamentalmente expusimos que el 8,3% solo compensa la inflación, y que el gobernador había generado una expectativa al decir que los salarios iban a estar por encima de la inflación, pero nuestra perspectiva era que iban a mantenerse los 7 puntos por arriba del índice inflacionario que veníamos sosteniendo en las sucesivas paritarias. Sin embargo, se achicó a 2 puntos por encima de la inflación, por lo cual perdimos 5 puntos", precisó la dirigente gremial.



Otro tema que se abordó es "la situación de los organismos ante lo que viene, con los cambios que la administración pública va a tener a partir del 10 de diciembre". Sobre esto, Domínguez anticipó: "En las sucesivas asambleas vamos a ir preparando la agenda de los puntos que vamos a tratar con la nueva gestión y cuáles son las prioridades en cada sector".



"Asimismo, pudimos llevar una buena noticia al Registro Civil, respecto de la regularización de contratados que estaban esperando una solución desde hace varios años, en algunos casos 8 o 10 años", señaló y resaltó que de este modo el Sindicato "cumplió con el objetivo, porque no solamente estamos para dar pelea, sino fundamentalmente para dar respuestas". En ese orden, aseveró que "un sindicato que no da respuestas no le sirve a la gente. Esto es también lo que la gente pidió en las urnas. Hay que leer el resultado de las elecciones para estar a la altura de las circunstancias".



Organización



Domínguez sostuvo que "ante el desacuerdo en la paritaria, hay que organizar a los trabajadores". En ese sentido detalló: "El objetivo es estar organizados en los lugares de trabajo, defendiendo los organismos desde los trabajadores. La ausencia no es oportuna en este contexto porque si los trabajadores están desarticulados no pueden defender sus derechos".



La dirigente de UPCN se diferenció de la postura del otro gremio estatal, que llevará adelante un paro de actividades de 48 horas. "Si bien respetamos su decisión, no la compartimos porque esa medida es sólo para salvar la ropa de los dirigentes y no le sirve a los trabajadores", aseguró.



En ese sentido, sostuvo que "el paro no es la medida a tomar en este momento, donde el actual gobierno está en retirada y donde todavía no sabemos qué medidas adoptará la próxima gestión". Al respecto ahondó: "Hacer un paro a esta altura no modifica la situación. Además creemos que debemos hacer progresiva la protesta, porque el escenario que viene es incierto y debemos estar cerca de los trabajadores en un momento que será muy difícil y complicado", agregó.



Aclaró que esto "no significa mantener una posición de pasividad frente a lo que está pasando" y remarcó que "si hay una escalada de la conflictividad, no nos va a temblar el pulso para determinar una medida de fuerza más contundente. Pero cuando lo amerite, porque vienen tiempos duros".



En el mismo orden afirmó: "Tenemos que actuar en forma inteligente para que no estemos desmovilizados y sepamos en qué momento hay que mostrarle fuerza al gobierno".



En la asamblea en el Registro Civil "también informamos a los trabajadores que no estamos dispuestos a retroceder, que vamos a sostener las conquistas alcanzadas y, fundamentalmente, que le estamos pidiendo al próximo gobierno que habilite las paritarias. No vamos a resignar ese espacio", subrayó la Secretaria Adjunta.



Domínguez remarcó que "según lo que se ha dejado trascender a través de la prensa, y también por conversaciones informales que hemos mantenido con personas cercanas al gobernador electo, la actitud con la que asumiría la nueva gestión es a favor del diálogo y no hay indicios de que vengan por los trabajadores".



Por eso apuntó: "Todavía no hay señales en la provincia que fundamenten ponernos a la defensiva, como sí ocurre a nivel nacional".



Hizo mención al documento que UPCN elevó a Frigerio, en donde "están claramente expresadas nuestras intenciones respecto a cómo queremos abordar el tiempo que viene y el proceso de discusión con los distintos ministerios, en el cual el Registro Civil está presente puntualmente".



La Secretaria Adjunta sostuvo: "Nosotros no andamos a las escondidas, sino que decimos lo que queremos de frente y conociendo la realidad de los trabajadores. Esto lo iremos replicando en los distintos organismos, donde por supuesto en algunos casos hay problemáticas más conflictivas y en otros casos se han ido solucionando los problemas".