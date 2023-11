Bahl: “La obra pública con financiamiento municipal está 100% garantizada”

El intendente de Paraná, Adán Bahl, recorrió el avance de una obra de asfalto sobre calles General Espejo y Pablo Crausaz de la ciudad. En este marco el hizo referencia al financiamiento de la obra pública y en declaraciones a Elonce aseguró que “las municipales están cien por ciento garantizadas”.



En esta ocasión, precisó que la obra que recorrió “se ubica muy cerca del Hospital de la Baxada, es un barrio muy pujante, donde los vecinos hace años querían el asfalto y no lo podían lograr. Desde el inicio de la gestión logramos ordenar las cuentas y pudimos concretar estas obras. Queda atrás el polvillo y ahora tendrá asfalto”.



En este sentido, destacó que “será muy importante para todos los vecinos, ahora podrán circular con normalidad, no tendrán inconvenientes para salir de sus hogares. Toda esta obra se realiza con fondos municipales, es decir que sale de los impuestos que pagan los paranaenses por eso hablamos de esfuerzo compartido. Los vecinos abonan una parte muy importante y eso nos hace apalancar para que el año siguiente se puedan hacer obras en otros lugares”.



Por otro lado, el intendente precisó que “la obra pública con financiamiento municipal está cien por ciento garantizada tanto financieramente como presupuestariamente. Nos reunimos con todo el equipo de Rosario Romero y se abordaron todos estos temas”.



Acto seguido, el intendente municipal estimó que “no tendríamos inconvenientes con las obras financiadas por la provincia. Por supuesto, que Rosario deberá reunirse con el gobernador (electo) y ver cómo se continúa. Se tratan de obras significativas como el Juan L. Ortiz, el Distrito del Conocimiento y todo dependerá de lo que se decida del 10 de diciembre en adelante con el gobierno nacional que tiene que ver con los convenios vigentes”.



Bahl aclaró que “terminamos la gestión con todas las obras en ejecución, muchísimas terminadas y otras que están en un proceso de construcción. Las obras nacionales está supeditado a lo que decida el señor Presidente como la obra del Centro Distribuidor Sur, la planta de agua, calle Juan B Justo, Balbín, Soldado Bordón y el planetario en Paraná. Solo se podrá seguir si la Nación lo financia, ya que con recursos municipales no se puede hacer, porque cuando se licitaron fue en función de contratos específicos”.