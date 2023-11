Juró como diputada con vestido de novia: ya protagonizó otros insólitos hechos

Con vestido de novia y anillo de compromiso, la referente de La Libertad Avanza, electa por el frente provincial Avancemos, Griselda Galleguillos, juró como diputada provincial por Rosario de Lerma.La curiosa decisión fue para representar su "casamiento" con el pueblo, como le pidió un vecino que lo hiciera, y que Galleguillos decidió cumplir literalmente. Otra postal de las particulares y polémicas intervenciones de la militante de Ahora Patria.La diputada salteña protagonizó un insólito momento cuando juró para asumir a su banca en la legislatura local, donde asistió con un vestido de novia. “Hoy me caso con la gente”, expresó con lágrimas en los ojos.Galleguillos, quien se desempeñó anteriormente como concejal del departamento de Rosario de Lerma, añadió: "Esto es un símbolo profundo de compromiso con mi comunidad".La nueva legisladora provincial hizo una dedicatoria especial por su vestimenta: "Cuando inicié mi carrera política hace 10 años hubo un señor de mi pueblo, Don Flores, que me visitaba seguido para apoyarme y darme fuerza"."Me decía que cuando llegara a diputada me ponga el vestido de novia y el anillo porque eso simbolizaría el compromiso con la ciudad y la provincia", remarcó este viernes ante la prensa."Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión”, finalizó.

Galleguillos, haciendo de Shakira con Bizarrap

Sorteo hot para el Día de la Mujer

Galleguillos, vestida de Barbie

Galleguillos, como en el "Juego del Calamar"

La diputada electa protagonizó otros momentos insólitos, como en abril pasado, cuando simuló ser Shakira. Fue durante la campaña de las elecciones provinciales, cuando reversionó el hit de Shakira y Bizarrap para criticar al gobernador Gustavo Sáenz."Llegó el tiempo de elección. Él compra voto, quiere ir por la reelección. Tanto que te la das de cantor, cuando cantas Rosa es la peor versión”, comenzó.“Sorry, gober, hace rato, me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa chantas como tú uh uh uh uh", sumó.Y cerró: "El cargo te quedó grande, por eso estás con candidatos como tú uh uh uh uh".En marzo de este año, la exconcejal por Rosario de Lerma sorprendió con una polémica propuesta en sus redes sociales: invitaba a las mujeres a festejar el Día de la Mujer con el show de un stripper llamado "Juancho", un mister universo Venezuela. "Te brindará un show y muchos regalitos", había posteado en sus redes sociales.En agosto último, la diputada se vistió de Barbie para visitar a los chicos de una escuela de Santa Rosa de Tastil. "Modo Barbie por EL DÍA DEL NIÑO"!!! Linda sorpresa!!!", escribió en sus redes sociales. También hizo una sesión de fotos en los cerros.En noviembre de 2021, Galleguillos inició sus polémicos videos. En aquel momento se vistió como la muñeca de la serie “El Juego del Calamar”, para lanzar un spot de campaña."Eliminalos", era la frase que usaba la postulante para atraer a los votantes. En su mensaje indicaba que si se quiere terminar con "la heladera vacía", con la idea de "irse del país por no tener laburo" o "si no querés que te sigan robando" hay que eliminar al oficialismo. Fuente: (ElTribuno)