Diana Mondino se mostró a favor de un acuerdo entre el Mercosur y la UE

Política Diana Mondino se reunió con el canciller brasileño Mauro Vieira

"Estamos junto a Brasil y hablamos de la importancia de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y con otros países como Singapur", dijo Mondino al salir del Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, donde se reunió y almorzó con el canciller Mauro Vieira, el primer encuentro con el gobierno que asumirá el 10 de diciembre.Según Mondino,La futura cancilller "no ve ventajas" en el ingreso a los Brics, luego de que el grupo de países emergentes aceptara al Gobierno argentino para sumarse a partir del 1 de enero.A mediados de octubre, el presidente Alberto Fernández había anunciado, tras reunirse con la titular del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics (NDB), Dilma Rouseff, que Argentina "ha iniciado el proceso de adhesión" a ese organismo.Actualmente, Brasil tiene la presidencia rotativa del Mercosur y busca anunciar el acuerdo con la UE antes del 7 de diciembre, tal como lo anticipó Lula el martes pasado.La diputada electa Mondino llevó al canciller Vieira una carta de Milei invitando a Lula a la asunción del 10 de diciembre."Entregaré al presidente Lula la carta de la invitación", dijo por su parte Vieira durante una declaración a la prensa luego de la reunión con Mondino.Según Vieira, este primer contacto fue "muy productivo" ya que Mondino dijo que quiere un "Mercosur más grande y mejorado"."Discutimos temas de la relación bilateral Brasil-Argentina, cuestiones de Mercosur y temas de la relación regional. Por ejemplo hablamos de corredores biocéanicos, hablamos de las negociaciones externas del Mercosur y de la ampliación de las decisiones del Mercosur, queremos un Mercosur mayor y mejorado para beneficiar la integración regional", explicó.Vieira fue consultado sobre si Lula acudirá a asunción presidencial, debido a que primero Milei invitó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, opositor a Lula, que viajará con una comitiva de más de 20 personas."Nosotros no podemos decidir quién debe ser invitado, no hay problema de ningún tipo con invitados. Sobre todo porque hay tratamientos diferentes para los invitados y los invitados que son jefes de Estado", aseguró Vieira.