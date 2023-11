Alberto Fernández: “Apuntaron a mi helicóptero con mira telescópica”

A escasos días de terminar su mandato, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, concedió una entrevista en la que dejó una llamativa revelación: denunció que, en reiteradas ocasiones, detectó la presencia de una mira telescópica que lo apuntaba mientras viajaba en helicóptero de la Casa Rosada a la Quinta de Olivos. Dijo, además, que con su custodia decidieron no contarlo antes para no "hacer un problema".



En concreto, el Jefe de Estado describió que pudo observar que apuntaban al interior de la aeronave presidencial. Pese a la gravedad de la denuncia, sostuvo que no cree que hayan intentado atacarlo, sino que quienes lo hicieron querían que él “recibiera el mensaje”.



“Mientras yo fui presidente dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero”, aseguró Fernández en Perfil y ahondó: “Con un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero”.



“No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces. Y con mi custodia lo vimos y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto’”, detalló el mandatario.



Y agregó que estos incidentes ocurrieron después del intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma cuando llegaba a su casa en Recoleta. (El Litoral)