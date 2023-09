Bahl: “Los impuestos de los paranaenses vuelven en obras de excelente calidad”

Paraná Vecinos de Paraná disfrutaron de la renovada plaza de las Mujeres Entrerrianas

Este domingo, quedó inaugurada la obra de puesta en valor de la Plaza Mujeres Entrerrianas de la ciudad de Paraná. El proyecto plantea un espacio moderno, accesible e innovador para el disfrute de paranaenses y turistas. Se trata de "un verdadero punto de referencia como parque público urbano con nuevas áreas de permanencia, senderos, veredas, rampas y servicios, brindando seguridad y accesibilidad. Además, incorpora un nuevo arbolado que convive con las especies existentes, jardines y canteros, equipamiento, mobiliario e iluminación. También se construyó un módulo sanitario", resaltaron desde el municipio.y manifestó: “, ya que cuenta con doce hectáreas y media. Ahora la podemos disfrutar porque tiene juegos accesibles, inclusivos, tenemos la rampa, los baños, la iluminación led, lugar para hacer gimnasia. También, es un lugar para los jóvenes y abuelos”.“A veces nos critican, sobre todo, en épocas de campaña porque les ponemos tanto énfasis a las plazas o las priorizamos y no hacemos más asfaltos. En realidad, tal vez no recorren la ciudad, porque. También, realizamos trabajos en el parque industrial y en plazas, donde muchas son en los barrios”, agregó.”, argumentó.“También, cuando nos critican lo hacen desde una perspectiva de la solvencia porque hay muchos chicos o familias que no tienen un lugar para que puedan jugar o abuelos para ir a tomar un mate. Ahora se encuentran las plazas de las tantas que tiene Paraná y, sobre todo, en los barrios.”, afirmó.A su vez, agradeció a los paranaenses por el apoyo brindado durante los cuatro años y remarcó que “en la gestión anterior no se podía reparar ni siquiera la cubierta de un camión. Los fondos siempre estuvieron, donde era necesario poner orden y administrarlos de manera profesional, con eficacia, pero falta mucho por hacer”.“Estoy convencido de que Rosario (Romero), nuestra candidata, continuará nuestro proyecto en la ciudad de Paraná. El municipio es una gran empresa, la cual es compleja para administrarla y Rosario tiene la experiencia, solvencia y profesionalidad para hacerlo y seguir con esta gran transformación”, señaló.Con respecto al tema de seguridad, sostuvo: “Hay estratégicamente cámaras colocadas, donde no vamos a decir dónde están, pero el que quiera hacer una picardía que sepa que la Policía lo está monitoreando y grabando. Hoy los puestos están de manera transitoria y no están fijos, ya que son móviles. Paulatinamente, si existe una solicitud de radicación, se encuentra la parte de habilitación y control urbano quienes, cumpliendo las reglas, no tendrán ningún tipo de inconveniente”.Asimismo, se refirió a la obra de repavimentación en calle 25 de Mayo: “Estamos haciendo repavimentación en distintas arterias del centro de la ciudad de Paraná. Les pedimos paciencia a los vecinos porque son obras para mejorar la circularidad y darle mayor seguridad”.“Este fin de semana, estuvimos trabajando en 25 de Mayo, debido a que nos apuramos a lograr el frezado en los 600 metros. Ahora hay que hacer reparaciones con algunas conexiones de agua un poco complicadas para que quede bien, mañana limpieza total, martes y miércoles la carpeta y ya a la noche se puede trasladar”, añadió.“Además, la inversión pública genera un impacto importante en el PBI porque genera mano de obra y también hace la movilidad del mercado interno. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los materiales que se aplican en estas obras, se compran en los corralones de la ciudad de Paraná. Tiene una retroalimentación que hace mover a la economía y eso es muy importante”, remarcó., por eso nuestra candidata, Rosario Romero, es la mejor opción para seguir transformando la ciudad”, aclaró.En tanto, Rosario Romero, candidata a la intendencia de Paraná, señaló: “Mi experiencia en gestión es bastante importante. Hay que seguir con esas tres líneas, que son el orden, las obras y aspirando el desarrollo de la ciudad. Teniendo un gobernador de Paraná, no me cabe ninguna duda de que, así como Gustavo Bordet en muchas de las obras hubo un acompañamiento al gobierno provincial y nacional, así se seguirá haciendo”.Con respecto a la seguridad, indicó: “En Paraná, tenemos 300 cámaras puestas, donde llegaremos a 400 en el mes de noviembre y por supuesto que hay que pensar en estas grandes extensiones en un plan que ya pensó ‘Beto’ (Bahl), donde hay personal municipal trabajando en cada uno de los espacios”.Andrea Zoff, viceintendenta de Paraná, por otra parte, comentó acerca de la muestra tecnológica “Coner Tech”: “Venimos trabajando mucho para que Paraná sea sede de eventos porque esto genera mayor turismo, así como también demanda hotelera y gastronómica”.“Estamos orgullosos de que hayan elegido nuestra ciudad porque venimos trabajando mucho con todo lo que tiene que ver con la industria 4.4 y el distrito del conocimiento”, concluyó. (Elonce)