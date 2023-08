Finalizó la votación en Entre Ríos: las estimaciones en los departamentos

“Llegamos justo para la hora”, afirmó un hombre que ya tenía “el voto decidido”. Un joven opinó que hubo “40 minutos de demora” y por eso se extendió más allá de las 18 horas una mesa en la ciudad.En la ciudad de Gualeguaychú también acabaron las votaciones, donde se confirmó a Elonce que el conteo de los votos va a ser “lento y complejo”. Cabe resaltar que hubo un total de 37 boletas en esa localidad.En el caso particular de Gualeguaychú, las estimaciones de los fiscales estarían entre el 70 y el 75% de votantes. Es más bajo que en otras ocasiones, donde había sido el 80% en 2021.En la localidad de Oro Verde, se encuentras unas 100 personas votando en el interior de una escuela esperando para emitir su voto.A su vez, muchos estudiantes se acercaron hasta la comisaría para justificar su ausencia a la hora de votar teniendo en cuenta que algunos de ellos son de otras localidades. En ese sentido, Elonce dialogó con Carina Martínez, jefa de la Comisaría de Oro Verde, para conocer más detalles.“Hoy se desarrolló sin ningún tipo de novedades. El registro que tuvimos hoy cerca de las 18 horas es que 310 estudiantes hicieron la constancia correspondiente porque no pudieron votar”, manifestó.Con respecto al procedimiento, comentó: “Se presentan con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y manifiestan el motivo por el cual no pudieron ejercer su voto, entre ellos el extravío de documentación, la distancia o temas económicos”.“En esta escuela aproximadamente 100 personas quedaron en el interior de la escuela, ya que a las 18 horas se cerraron las puertas y en las otras instituciones educativas pasó exactamente lo mismo. Estamos esperando a que terminen de efectuar su voto”, acotó.Por último, comentó sobre el operativo policial: “Vamos a realizar la prevención, recorrer los establecimientos educativos y evitar cualquier tipo de inconveniente para que todo termine sin novedad”. (Elonce)