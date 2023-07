De Vecchio: “Nuestra lista representa a todo San Benito”

El precandidato a intendente de San Benito, Gilberto De Vecchio, habló sobre su candidatura de cara a las elecciones en Quién Dice Qué, el programa que se emite por Elonce. “Este es el cierre del proyecto que fuimos trabajando sin prisa, pero sin pausa. A fines de abril nosotros abrimos el local, sin lanzar candidaturas, con más de 300 personas. Hasta el día de hoy nadie superó esa convocatoria. Lo hicimos convocando a todos los sectores sobre la base del diálogo, entendiendo que tenemos que romper la grieta. Para generar consensos hay que dialogar y para dialogar hay que escuchar”, remarcó el dirigente justicialista.



Indicó que “hay que priorizar los objetivos comunes, que San Benito cambie la lógica binaria de que históricamente ha tenido. Tenemos que escuchar más y trabajar más. Así conformamos la mejor fórmula y lista que existe hoy dentro de todas. Expresa diversidad de ideologías. Yo soy peronista, Guillermina Xavier fue candidata por el radicalismo y concejal de Cambiemos. Expresa la representatividad de todos los barrios de San Benito, multiplicidad de actividades. Nosotros somos abogados, nuestro primer concejal es comerciante”.



“Hay un tema que es fundamental: la lista expresa capacidad técnica de gestión con compromiso social y fundamentalmente evita el nepotismo en la lista por entender que el gobierno municipal es de todos. La propuesta del intendente actual, en los siete lugares principales, que son seis concejales y viceintendente, de siete hay tres familiares directos de él o del precandidato a intendente, que es su secretario de gobierno. Tuvimos la postura clara de no repetir ningún familiar, queremos generar liderazgo nuevo, más democrático, abierto y horizontal que genere una alternativa”, dijo.



“De las convocatorias que se realizaron a la fecha nadie superó la convocatoria nuestra desde fines de abril, cuando no habíamos lanzado. Solo abrimos un local para empezar a organizarnos. Nuestra lista representa a toda la ciudad de San Benito y no a un sector”, agregó. (Elonce)