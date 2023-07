Alejandro Milocco del Partido SER: “Javier Milei es una franquicia”

El presidente del Partido SER en Entre Ríos, Alejandro Milocco, se refirió a la ruptura con La Libertad Avanza y apuntó sobre graves hechos de corrupción durante una entrevista en, el programa que se emite por“Esto es la documental respaldatoria de todo lo actuado en el proceso que estuvimos perteneciendo a la alianza electoral. Hoy ya no formamos parte de La Libertad Avanza”, manifestó.Asimismo, agregó: “El 26 de mayo firmamos una alianza electoral en la ciudad de Concordia con el Partido Conservador Popular (PCP). El 13 de junio, un día antes a la finalización al plazo para presentar alianzas, se suma el Partido FE con lo que la alianza estaba compuesta por tres partidos, SER, PCP y FE”.“El 13 de junio se envía de manera virtual donde teníamos el usuario y la contraseña para comenzar a subir la documentación, después se presentó en formato papel el respaldo como corresponde”, acotó.“En ese documento están todas las condiciones, el reglamento que debe cumplir la junta electoral partidaria. En ese acuerdo firmó como integrante de Cruzada Renovadora (CR), el cual es otro partido de distrito que también constituía la alianza y que contaba con 4.200 afiliaciones, pero por cuestiones de tiempo no se llegaron a contar”, aseguró.Con respecto a la ruptura, comentó: “Nosotros recibíamos algunas quejas de algunos militantes del interior de la provincia por cuestiones relacionadas a los lugares en las listas. Estas disconformidades fueron cristalizando cuando empezamos a ver que había hombres que tenían que estar porque colaboraron económicamente para la campaña”.En ese sentido, enfatizó: “Gente allegada al precandidato a gobernador, quien fue uno de los primeros en salir a decir que el Partido SER no podía pegar ningún portazo de un lugar donde nunca estuvo. Le quiero recordar a Etchevehere que, el 26 de mayo en Concordia, cuando firmé la alianza tenía puesta esta remera, que me busqué en las redes sociales, la foto salió con Liliana Salinas, el cual fue algo muy lindo porque creímos en un espacio nuevo, que venía a oxigenar la política entrerriana, pero después fueron imponiendo nombres”.“Del primero al sector lugar en la lista de diputados, cada lugar valía 10.000 dólares por mes. A esto último lo dijo un operador de Javier Milei en una mesa donde había seis personas que pueden dar fe. Esto pasó antes de la llegada de Javier Milei y decisión a la que me negué rotundamente.”, indicó.Además, añadió: “Nosotros veníamos a este espacio para aportar dos partidos y un centenar de militantes que tenemos en la provincia, pero no estábamos de acuerdo en esa dinámica de trabajo”.A su vez, contó: “Decidimos pegar el portazo e irnos porque en algún momento con la presidenta del PCP, Liliana Salinas, teníamos alguna charla de las ubicaciones. Cuando cargamos la lista, yo iba en el cuarto lugar”.No obstante, sumó: “El domingo a las 11 horas, nos encontramos preparando la documentación para presentar a la Junta Electoral. Lo hacíamos en el domicilio legal de la Alianza, en calle Gobernador Tibiletti 1714. Estábamos con toda la documentación, me llaman por teléfono para decirme que me tengo que correr al sexto lugar para que otra persona ocupe mi ubicación, debido a que es recomendado de Milei”.“A las tres horas me vuelven a llamar y me dicen que, si no me corro del sexto lugar, Etchevehere se va y eso generará todo un problema. Massa llamó por teléfono no sé a quién, hay todo un problema necesitamos solucionarlo. En ese momento cuando me lo nombran a Massa y haciendo relación con los nombres que danzaban del primero al sexto lugar me di cuenta que el armado era kirchnerista”, contó.“Del primero al sexto lugar, hay cuatro personas que están vinculadas al massismo, al kirchnerismo, al gobierno oficialista. No es la lista que precargamos”, agregó.Asimismo, se refirió a las denuncias: “Eso me entero después de una denuncia de una persona que había firmado la aceptación de cargos para primer concejal y lo pusieron como senador. Acá tengo la copia, hay dos o tres personas que denuncian firmas apócrifas. También salió en las redes sociales una persona de Victoria que se encuentra de la noche a la mañana como candidata a viceintendente, no firmó ninguna aceptación de cargos. Una persona de un paraje que se llama ‘La Verbena’, entre Conquistadores y Feliciano, estaba como candidata a senadora suplente, pero integraba la boleta de Galimberti. Después lo de la gente de Villaguay que ellos no firmaron la aceptación de cargos del lugar en el que fueron ubicados”.Sobre la alianza, expresó: “Sigue funcionando con los partidos que quedaron. La Junta Electoral partidaria es un organismo independiente que tiene autonomía y que en el momento en que nos vamos, la persona que era el presidente decide elaborar un informe y presentarlo ante el Tribunal Electoral solicitando que con lo expuesto no se oficialice ninguna lista porque no tuvimos acceso a la documentación”.“Un acta distinta fue presentada por el Partido FE y el PCP, quienes firmaron la Alianza en Buenos Aires para el pegado con el tramo nacional, mientras que nosotros teníamos el provincial”, aseguró.Acerca de la Justicia Electoral, sostuvo: “El Tribunal Electoral le corrió la vista al Superior Tribunal y al Ministerio Público Fiscal por estas irregularidades. No obstante, oficializó las listas”.En tanto, afirmó: “La Libertad Avanza presenta candidatos a senadores en 15 departamentos, el cual es el mínimo exigido como establece la Ley para presentar candidato a gobernador. Se le cae un departamento como Villaguay porque esa persona que figura como candidato a senador titular y suplente, dice que le falsificaron la firma, y el Tribunal Superior Provincial le da la posibilidad, cuando se vencieron todos los plazos, de cambiarlo”.“Nunca participamos de ningún acto de corrupción. Tenemos una elección que fue la del 2019, siempre actuamos con transparencia, nunca engañamos a los militantes, nunca vendimos y tampoco pagamos por un cargo. Estamos tranquilos, pero como lo dije en mi comunicado, creímos en un león y nos encontramos con una jaula lleno de cuervos, el tiempo me dio la razón. Nos han llegado en estos últimos días audios donde todos hablan de lo mismo”, enfatizó.Finalmente, comentó: “Javier Milei es una franquicia y se vende. El kirchnerismo está detrás de todo esto. Sergio Massa, candidato a Presidente por el espacio oficialista, representa la traición, por eso estamos dolidos, ya que quisimos participar y nos quisieron cobrar”.