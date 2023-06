Se cerraron las listas para las PASO: habrá 13 fórmulas presidenciales

Foto: Archivo

Al menos trece fórmulas presidenciales quedaron oficializadas anoche ante las juntas electorales partidarias para competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo, en las que tres frentes -Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la Izquierda- tendrán competencia interna, según el escenario que quedaba delineado esta noche, a menos de una hora del vencimiento del plazo para la inscripción de listas de precandidatos y precandidatas.



Todas ellas deberán pasar el piso del 1,5 por ciento de los votos en las PASO para poder competir en la instancia de las elecciones generales del 22 de octubre.



- Por Unión por la Patria (UxP) se formalizó el binomio integrado por el ministro de Economía, Sergio Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, la fórmula de unidad alcanzada por los sectores mayoritarios de la coalición oficialista, anunciada anoche sorpresivamente tras intensa negociaciones hasta último momento.



Pero no será la única fórmula dentro de ese espacio ya que finalmente el referente del Patria Frente Grande, Juan Grabois, logró obtener los avales y se presentó como precandidato presidencial, acompañado en la fórmula por la docente e investigadora Paula Abal Medina, aunque habrá listas de unidad en la categoría de legisladores nacionales.



- Por la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) formalizaron sus precandidaturas los binomios integrados por Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales y Patricia Bullrich-Luis Petri, en fórmulas cruzadas integradas por un representante del PRO y uno de la UCR, que competirán entre sí en casi todas las categorías.



En tanto, declinaron en el día de hoy sus postulaciones presidenciales el dirigente Facundo Manes por el radicalismo y se encaminaba a hacerlo la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.



- Por el frente Hacemos por Nuestro País, se presentó la fórmula integrada por el gobernador de Córdoba y el diputado nacional Florencio Randazzo.



Ya sobre el filo de la medianoche, fin del plazo para presentación de listas de precandidatos y precandidatas, Juan Schiaretti confirmó que Randazzo será el precandidato a vicepresidente del espacio peronista no kirchnerista que se muestra como alternativa a Unión por la Patria (UxP) y que especuló con sumarse a Juntos por el Cambio (JxC) en el marco de un acuerdo programático de una serie de acuerdos sobre un grupo de políticas públicas.



Schiaretti, que transita su tercer mandato como gobernador y el segundo consecutivo que le impide legalmente presentarse para un nuevo período, enfrentará mañana las elecciones en su provincia, donde su coalición "Hacemos Unidos por Córdoba" (HUxC) lleva para gobernador al intendente peronista capitalino, Martín Llaryora, y para vice a Myriam Prunotto, intendenta radical en uso de licencia de la población de Juárez Celman.



- La Libertad Avanza (LLA) formalizó, sin sorpresas, sus listas de precandidatos para las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), con la fórmula presidencial integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel; Carolina Píparo como postulante a gobernadora por la provincia de Buenos Aires y Ramiro Marra para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.



Además, desde el espacio que encabeza el legislador ultraderechista se confirmó que se presentarán listas de precandidatos a diputados nacionales en 23 distritos del país.



- Myriam Bregman, Gabriel Solano, Manuela Castañeira y Marcelo Ramal son los cuatro precandidatos a presidente por las distintas propuestas de los espacios de izquierda que se presentarán en las PASO, en los cuales sólo habrá una competencia interna en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U).



Por un lado, el PTS y la IS acordaron presentar "Unir y fortalecer la izquierda", una lista común que estará encabezada por Myriam Bregman y Nicolás del Caño como presidenta y vice.



Es que el PO y el MST consensuaron entre ambos espacios una fórmula encabezada por el legislador porteño Gabriel Solano y la dirigente gremial Vilma Ripoll, que llevará el nombre "Unidad de luchadores y la Izquierda" en medio de tensiones y críticas cruzadas con el PTS y IS.



Por fuera del FIT-U, el Nuevo MAS presentó la fórmula presidencial de la socióloga y feminista, Manuela Castañeira, y del referente docente de ATEN, Lucas Ruiz, a vicepresidente.



Por otro lado, el espacio Política Obrera presentó la fórmula Marcelo Ramal-Patricia Urones como precandidatos a presidente y vice, respectivamente, luego de haber votado el binomio por unanimidad en un congreso partidario.



- El partido Libres del Sur inscribió la fórmula presidencial integrada por Jesús Escobar como precandidato a presidente y Marianella Lezama Hid como vicepresidenta, para competir en las PASO y oficializó también las listas de sus postulantes en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y para el Parlasur.



- El espacio Principios y Valores presentó como precandidato a presidente a Guillermo Moreno, acompañado en la fórmula por el secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apops), Leonardo Fabre.



- Finalmente, el Frente Patriota Federal postuló la fórmula integrada por César Biondini como precandidato a presidente y Mariel Avendaño a vice.