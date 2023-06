Paritaria: ATE y UPCN valoraron la firma del instructivo por contratos de obra

Política Gremios y Gobierno firman el instructivo para pase a servicios en cupos vacantes

Autoridades el Ejecutivo provincial se reunieron con representantes gremiales de los estatales entrerrianos en el marco de la paritaria salarial. Si bien en el encuentro no se ofrecieron porcentajes de aumento, desde ATE y UPCN valoraron avances que se acordaron, entre estos, la firma del instructivo para el pase a planta de los agentes con contratos de obra que van a ocupar los cupos de contratos de servicios vacantes en cada organismo, conforme al acta paritaria de noviembre de 2022.”, comunicó ala secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Y destacó la. “Se esperaba desde hace tiempo y será homologado por la secretaría provincial de Trabajo para que no haya problemas en caso de demoras para que se ejecute”, informó.“Retomando la paritaria de marzo, planteamos cuestiones vinculadas al horario atípico, el bono Covid y la necesidad de una paritaria sectorial de Salud para tratar la aplicación de la ley de enfermería y otros puntos, pero lo sobresaliente fue que el Gobierno confirmó que, de manera se convocará un ámbito institucional para discutir este tema que es fundamental y trasciende cualquier gestión de gobierno porque significan derechos para los trabajadores”, especificó Domínguez.“Si bien es imposible que se liquiden los haberes por la fecha en la que se conoce el índice inflacionario, entendemos que de cualquier manera debe haber una readecuación de salarios para que éste no quede por debajo de la inflación”, argumentó la secretaria adjunta del sindicato.De hecho, comentó que. “Los trabajadores ya nos reclaman que el salario perdió poder adquisitivo y, en la práctica, se ve todos los días”, argumentó.En tanto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, valoró como “positivo” al ámbito paritario y la firma del instructivo para el pase de contratos de obra a servicio. “Si bien planteamos que era necesario incrementar los cupos en otros organismos, pero este es un avance positivo”, indicó.En relación a la falta de una propuesta de aumento, Muntes coincidió con respecto a que, al no conocer el índice de inflación, no puede resolverse la pauta salarial. “Pero sí planteamos la necesidad de reconocer lo perdido de 27 a 32 puntos en abril y establecer cómo definimos en junio porque si no será otro mes en el que seguiremos perdiendo. Tenemos la necesidad imperiosa de recomponer el salario o buscar alternativas para no perder ante la inflación”, justificó.Y agregó: “El aumento que tuvieron los estatales entrerrianos, hasta mayo, es del 40% pero se prevé que sea mayor a la acumulación de la pérdida de los cinco puntos de abril y es una diferencia muy grande”.Finalmente, el sindicalista reconoció “que la mayoría de los sectores que perciben el código 272 tienen un aumento que supera el 10%, pero el salario no alcanza porque la inflación nos supera y la desesperación es muy grande”.El encuentro, que se realizó en el Salón de los Gobernadores, estuvo encabezado, en representación de la Secretaría de Trabajo, por la subsecretaria de Empleo Municipal, Mercedes Maslein; y por la delegada contable Mónica Barbabianca. En representación del Ejecutivo, asistió la directora general de Asuntos Jurídicos, Sandra Vara; y en representación de los gremios, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por su secretario general Oscar Muntes y la prosecretaria Mariana Lujan; en tanto que por la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), la secretaria adjunta Carina Domínguez; la secretaria gremial Cristina Melgarejo; y la delegada Pamela Encina.