Bordet suspendió el aumento a la tarifa de electricidad en Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet anunció a Elonce que fue suspendido el aumento en la tarifa de electricidad en Entre Ríos, que estaba previsto para abonar con las facturas en febrero. También explicó a qué se deben los últimos incrementos que se registran en las boletas.



“El impacto tarifario que existe hoy es producto de un aumento en el precio mayorista a nivel nacional y por la quita de subsidios, la segmentación que realizó el gobierno; además, diciembre y enero son meses de alto consumo porque está siendo un verano muy caluroso”, explicó a Elonce el gobernador Gustavo Bordet.



Y agregó: “Estaba previsto un aumento del 20%, que es producto del retraso tarifario que tiene la provincia porque durante la pandemia el incremento fue de 0 y en 2021, del 40%; pero siempre priorizamos el poder mantener los subsidios a los hogares de menos recursos”.



“La Provincia subsidia el 25% de los hogares entrerrianos, es decir que hay 120.000 hogares entrerrianos que reciben un subsidio provincial para tener una tarifa energética acorde al bolsillo de cada familia entrerriana”, fundamentó al respecto.



En se sentido, el gobernador anunció a Elonce que desde la gestión a su cargo se decidió “suspender el aumento provincial para no generar una carga más gravitante en el bolsillo de los usuarios de la energía eléctrica en Entre Ríos, es decir que en el componente de la factura eléctrica que recibe cada vecino para pagar en febrero no habrá ningún aumento de Provincia”.



Si bien Bordet no confirmó hasta cuándo será la suspensión del incremento, explicó: “Conversaremos con la empresa proveedora del servicio, que es Enersa, las cooperativas eléctricas y, como siempre, consultaremos con los consumidores para esperar a que pasen los períodos de alto consumo y se amortigüe el aumento de la tarifa energética nacional”.



“Es un esfuerzo muy grande que hace Provincia, pero entendemos que es necesario porque sino se traduce en una mayor inflación por el traslado de costos a los precios”, argumentó el mandatario entrerriano en relación a la decisión.



Cabe aclarar que la boleta que abonan los usuarios cuenta con tres componentes: uno es el nacional, que es el costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista; un segundo componente provincial es el Valor Agregado de Distribución, que es lo que remunera la estructura de costos de las distribuidoras provinciales; y el tercero son los impuestos. (Elonce)