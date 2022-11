Anunciaron la construcción de casi 1000 nuevas viviendas en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, ejecutará 264 viviendas, en el marco del programa Casa Propia - Construir Futuro, para ocho localidades entrerrianas. Además se llamará a licitación otras 734 unidades habitacionales, pertenecientes a 13 ciudades.



La vicegobernadora Laura Stratta, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, y el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni, avanzaron en la rúbrica de las nuevas soluciones habitacionales.



Al respecto, Bisogni dijo que "estamos tomando un nuevo compromiso, que es brindarle una vivienda digna a los entrerrianos que no tienen un techo. Este es un plan muy ambicioso, con un esfuerzo fiscal muy grande, para concretar un número importante de unidades habitacionales, que a su vez tendrá un efecto multiplicador como motor de la economía. Más viviendas implican más empleos, mejor calidad de vida y más dignidad para las familias entrerrianas”, resaltó.



El funcionario expresó que “cada vivienda que construimos implica no sólo que una familia tenga un hogar, sino que se active la economía local, con la compra de materiales, y la mano de obra de los trabajadores entrerrianos”, y sostuvo: “Etas obras son las que nos permitirán cambiar la vida de muchas familias que están esperando tener su casa propia y ofrecerles a sus hijos un nuevo bienestar”.



Indicó que “el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet nos piden que lleguemos con más viviendas a cada rincón de la provincia, para que cada vez más entrerrianos puedan mejorar su calidad de vida y acceder al sueño de la casa propia”.



Aseguró que "diariamente trabajamos en forma articulada y coordinada los equipos técnicos del IAPV y del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación junto a la provincia con los distintos municipios. Así, hemos logrado avanzar con los diferentes proyectos que mejorarán la calidad de vida de las diversas localidades entrerrianas”.



En la ceremonia se firmaron las actas de entrega de no objeción financiera para la construcción de 264 viviendas en el marco del programa Casa propia - Construir Futuro para las localidades de Lucas Gonzales (20), Aranguren (26), Herrera (24), Seguí (39), Federal (36), Villa Elisa (22), Villaguay (81) y Santa Anita (16).



Se rubricó, además, el acta de no objeción técnica para la construcción de 734 viviendas con financiamiento del gobierno nacional: 30 para Los Conquistadores; 15 Comuna Tala; 20 San Jaime de la Frontera; 13 Aldea Valle María; 17 Larroque; 400 Colonia Avellaneda; 150 Paraná; 11 Rocamora; 20 Villa Mantero; 12 Hasenkamp; 12 El Pingo; 20 Basavilbaso y 14 en Don Cristóbal Segundo.