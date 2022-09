Ley de humedales: “Ven el impacto ambiental pero no el económico y social”

La Sociedad Rural de Rosario (SRR) se pronunció en contra de la Ley de humedales que se discute en la Cámara de Diputados y que tiene el apoyo mayoritario de los legisladores. Según advirtieron, la normativa va a perjudicar a “las economías regionales” y esto generará un fuerte impacto económico y social.“Hoy los proyectos que se están discutiendo en el Congreso abarcan a gran porcentaje de los humedales del país y esto nos alarma enormemente porque algunos de los proyectos generan extremas prohibiciones”, sostuvo en, la presidenta de la SRR, Soledad Aramendi.Según detalló, el proyecto del oficialismo “es prohibitivo” porque “hay que pedir permiso para todo”. “Para el dragado, el movimiento de tierra. Acá hay gente que se asusta de los movimientos de tierra en la provincia de Santa Fe donde está prohibido hacer canales y gracias a eso hay desidia y la gente hace cualquier cosa”, sostuvo.Además, explicó que el borrador que se trabaja en comisiones habla también de limitar los productos exóticos en los humedales. “Hoy todo lo que producimos en la Argentina: granos, carnes y demás, son productos exóticos aprobados por Senasa”, advirtió la productora rural.“Ven el impacto ambiental pero no ven ni lo económico ni social, la mayoría de las poblaciones de nuestro país se fundaron sobre humedales. Estos proyectos de ley incluyen los humedales de todo el país. Están prohibiendo las economías regionales. La producción de arroz, los valles de fruta de nuestro país, la minería, son humedales. El 70 por ciento de la provincia de Corrientes es un humedal”, remarcó Aramendi.Con respecto a los incendios que se producen a diario en la zona del humedal, Aramendi aseguró que son intencionales. “Los incendios están siendo provocados porque quieren una ley que públicamente queda muy bien”, denunció.Consultada sobre la posibilidad de que sean los productores los que provocan el fuego para renovar pasturas, la presidenta de la Sociedad Rural lo descartó. “Esa es una práctica que se suele hacer en otras circunstancias pero no en esta realidad con la sequía y la bajante que hay”.Por último, insistió en que actualmente existen leyes que podrían utilizarse para controlar las quemas en el delta del Paraná pero que no se están cumpliendo. “Tenemos la ley de manejo del fuego, de presupuesto mínimos en quemas controladas, de protección de humedales, de presupuestos mínimos para la gestión del ambiente del agua, pero no se cumplen”, lamentó.“Una ley no te va a apagar el incendio intencional, que son provocados porque aparentemente quieren una linda ley de humedales que políticamente queda muy bien pero ¿qué hay detrás de esto?”, se preguntó. Fuente: (Rosario3)