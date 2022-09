Senado aprobó proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema

Qué dijeron los senadores en el debate por la reforma de la Corte Suprema

¿Qué dice el proyecto de reforma de la Corte Suprema?

El Senado aprobó este jueves por 36 votos a favor y 33 en contra, y giró a Diputados, el proyecto de ley que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa fue respaldada por el Frente de Todos y sus aliados, y rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio.Inicialmente, la propuesta oficial era lograr la cifra de 25 jueces, sin embargo, tras negociaciones legislativas, se redujo el número. El debate se puede llevar a cabo porque, finalmente, el oficialismo consiguió las 37 bancas ocupadas para concretar la jornada en el recinto.Más de 5000 personas se manifestaron contra la Corte Suprema en el Parque CentenarioLa convocatoria fue hecha el miércoles con la firma de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y se informó que sería el único expediente que los legisladores tienen en sus pupitres para debatir.Los impulsores de la iniciativa señalaron que ampliar la Corte Suprema le daría un carácter más federal al Poder Judicial, un aspecto solicitado originalmente por un grupo de gobernadores del peronismo.La propuesta, rechazada por Juntos por el Cambio, dispone que el Senado deberá prestar acuerdo a otros integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Nacional, respetando la designación de los actuales cuatro miembros: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.Guillermo Snopek, legislador del Frente de Todos, resaltó los consensos obtenidos para llegar a esta sesión: "Este proyecto tuvo un debate serio, sincero y plural durante seis meses en cuatro reuniones plenarias donde concurrieron 19 especialistas y siete gobernadores, quienes trajeron la voz de 16 gobernadores que suscribieron la necesidad de una reforma de esta Corte", manifestó.Beatriz Ávila, de Juntos por el Cambio, se mostró reacia a la propuesta: "¿En verdad creemos que el tema de ampliar la Corte Suprema está entre las prioridades de los argentinos? Es la enésima vez que el oficialismo trae a esta Cámara temas vinculados a la Justicia. Y este va a terminar como los anteriores, en el fracaso", sostuvo. En los últimos días, la oposición tildó a la reforma como una "intromisión" del Ejecutivo hacia el Poder Judicial."La falta de justicia desencadena fuerzas que somos incapaces de controlar. ¿Alguien puede afirmar que el Poder Judicial funciona correctamente y provee justicia? Es imperioso que se tomen medidas", expresó la neuquina Silvia Sapag, del oficialismo.El radical Martín Lousteau, contestó: "No solo lo que le pasa al país hace que esta reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sea apropiada o correcta, sino que, también, es el contenido del proyecto. No es ni ahora, ni nunca el tiempo de esta reforma"."¿Cómo no va a ser esta una agenda de la gente y el momento de modificar esta Corte si cada 38 horas se comete un femicidio? ¿Cómo no va ser el momento cuando 1.500 mujeres en el país son criminalizadas por eventos obstétricos y sometidas a un proceso penal?", señaló la fueguina Eugenia Duré, referente de La Cámpora.La salteña Nora Gimenez dijo que la propuesta "va permitir mejorar la administración de justicia, garantizar la imparcialidad, el principio de inocencia y fundamentos y principios elementales que hacen al buen funcionamiento de una justicia independiente".El radical Eduardo Alejandro "Peteco" Vischi lamentó que "no figura en ningún momento una evaluación de sus costos". Y agregó: "El reglamento del Senado indica que todo proyecto que impone gasto incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones".Mientras que el senador nacional fueguino de Juntos por el Cambio Pablo Blanco decidió llevar al recinto un bolillero para "ayudar" al oficialismo a resolver cuántos integrantes debería tener la Corte."A fines de junio firmaron un dictamen con 25 integrantes de la Corte. Hoy, algunos dicen que serán 15. Lo cierto es que a 24 horas de convocada la sesión, todavía no tenemos el número de cuántos cortesanos serán", comenzó.Tras lo cual, puso el objeto sobre la mesa y señaló: "Le voy a acercar una ayuda al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales", el jujeño oficialista Guillermo Snopek."Entonces, fui, invertí 3.000 pesos en una librería y me compré un bolillero. ¿A ver cuántos son? Tres, seis, 15, 25, nueve?Tal vez de acá al final de la sesión le dan a la manijita y encuentran el número lógico", ironizó.El senador nacional por el Frente de Todos de Río Negro Martín Doñate llamó hoy "corruptos" y "cobardes" a los actuales integrantes de la Corte Suprema."El dos por uno dictado por estos señores hizo movilizar a toda una sociedad. ¿Y qué hicieron estos cortesanos cobardes? ¿Retrocedieron", cuestionó.Por la resistencia al proyecto de reforma para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, que ponía en peligro la media sanción del Senado, el oficialismo cedió en sus pretensiones y modificó la redacción del texto acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal de Justicia.Si se aprobara la iniciativa en la Cámara de Diputados, y se completara la integración con la designación de nuevos magistrados, el órgano pasará a contar con once integrantes adicionales, ya que si bien la ley actual establece una composición de cinco miembros, quedó reducida a cuatro desde la renuncia en noviembre del año pasado de la jueza Elena Highton de Nolasco.Otra de las características de la reforma es que la Corte pasaría a tener una composición federal, en base a una división "por regiones" del país, y respetará la paridad de géneroAdemás de pasar de 25 a 15 miembros, se contemplará una composición federal y que respete la paridad de género.El texto de la norma no especifica si, en caso de convertirse en ley, habrá una transición entre los actuales cuatro jueces y la nueva composición, o si directamente entrarán todos los nuevos magistrados en funciones junto con los vigentes. Quedará para la reglamentación del Poder Ejecutivo.