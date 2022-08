Vidal: “Me gustaría ser Presidenta, pero no pongo el carro delante del caballo”

Los legisladores nacionales de Cambiemos, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio, estuvieron este jueves en Paraná en el marco de una recorrida por localidades entrerrianas.“Me gustaría ser Presidenta, pero no pongo el carro delante del caballo”, aseguró ala ex gobernadora de Buenos Aires al aclarar que “hoy no es el momento de hablar de candidaturas, sino de construir el equipo y el plan”. “Argentina ya nos demostró que no hay un líder que llega y cambia todo”, remarcó y prefirió apuntar a “saber cuál es el lugar de uno en el equipo para ser la alternativa opositora que trace una raya y termine con el ciclo de kirchnerismo que durante 20 años nos agobio de esta manera y nos hizo retroceder tanto y nos hace una calidad de vida llena de angustia, preocupación e incertidumbre”.La legisladora destacó, además, la importancia de “construir una alternativa seria, sólida, con un equipo fuerte, y que tenga un plan consistente para el año que viene para que los argentinos tengan una alternativa frente a tanta angustia e incertidumbre que nos genera el gobierno actual”.Vidal refirió que recorre el país “para hacer bien el trabajo” de legisladora. “Cuando uno es diputado nacional representa a todos los argentinos, y no se puede representar lo que no se siente, lo que no se escucha, lo que se conoce; y en parte de mi recorrida por el país, llevo más de 30 mil kilómetros escuchando productores, emprendedores, especialistas, gente que trabaja todos los días y se compromete por una Argentina mejor en silencio en poder representarlos y que tengan una voz en la Cámara de Diputados”, fundamentó.“Empezar a recorrer ese país que Argentina es y que ha estado condicionado, tapado, dormido por las políticas equivocadas”, indicó al sostener que “Entre Ríos tiene un potencial turístico enorme, tiene industria farmacéutica, es primera exportadora de carne aviar, segunda de arroz, tercera de cítricos, tiene muchísimas potencialidades y capacidades y no tiene estar como está”.Consultada a Vidal sobre los niveles de inflación del país, apuntó: “El gobierno y quienes lo apoyan, entre ellos, la CGT, tienen que dejar de buscar culpables y empezar a ofrecer respuestas. La inflación en Argentina es responsabilidad del gobierno, de una emisión descontrolada que se inició desde el primer día y hoy estamos pagando el plan electoral platita del año pasado y lo pagamos en julio con la inflación más alta de los últimos 20 años”. Vidal sentenció: “No busquemos ni inventemos culpables porque la culpa del aumento de luz es del propio gobierno que decidió subsidiar a los que no pagaban”.“La responsabilidad de la inflación es un problema monetario de emisión dado que el kirchnerismo impulsó, desde siempre, un Estado que gasta más de lo que le ingresa y a ese agujero lo tapa con emisión que después pagamos los argentinos, los que menos tienen, en los alimentos”, recalcó.Por su parte, Frigerio completó: “Especuladores y malos empresarios hay en todos lados, pero Argentina es uno de los países del mundo que tiene altísima inflación, la más alta desde la hiperinflación desde fines de los ´80”. “Hay que mirar para dentro y el gobierno se tiene que hacer cargo. Hace tres años que gobiernan el país y los argentinos todavía sentimos que no asumieron su responsabilidad porque se pasan factura entre ellos, de quién tiene la birome, y sacándose el lazo de la responsabilidad de habernos llevado a este lugar”, apuntó al remarcar: “La inflación es siempre responsabilidad del gobierno”.En ese sentido, el legislador de la oposición reconoció que, en la gestión de Cambiemos “hubo cosas que no resolvimos, y por eso volvió el kirchnerismo”. “El tema es aprender de los errores del pasado, el kirchnerismo hace 20 años que gobierna Argentina y sigue repitiendo los mismos errores: tiene altísima inflación y culpa al campo y a los comerciantes”, cuestionó al exigir: “Hay una necesidad imperiosa de que el gobierno empiece a hacerse cargo de los problemas y a resolverlos, aunque sea que lo intente”. “Que el kirchnerismo se haga cargo y empiece a gobernar”, demandó.Asimismo, y en relación a los incendios de las islas en el Delta, sostuvo que son “producto de la inacción y la incapacidad de gestión porque las reglas están para actuar”. “Si esto es producto de un delito, tienen que actuar la Justicia y los Poderes Ejecutivos nacional y provincial de Entre Ríos y Santa Fe; y si es producto de la seca y las heladas tempranas, tiene que haber al menos un avión hidrante preparado para mitigar el fuego ni bien comienza. Hace falta más acción del Estado”, destacó.