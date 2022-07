Batakis ratificó segmentación de tarifas y dijo que se implementará "en breve"

Dólar

Transición

FMI

La ministra de Economía, Silvina Batakis, confirmó que continuará en el cargo el secretario de Energía, Darío Martínez, con quien aseguró llevará adelante "a la brevedad" la política de segmentación tarifaria que ya había comenzado a delinear su antecesor en el cargo Martín Guzmán.En ese sentido, aseguró que "no habrá cambios en Energía" al explicar que necesita que "ellos trabajen" para poder implementar "a la brevedad" el nuevo esquema.De esta manera, Batakis ratificó a Martínez, el único de los siete secretarios que no había presentado su renuncia tras la salida de Guzmán el sábado pasado, equipo al que se había sumado recientemente tras el traspaso desde el Ministerio de Desarrollo productivo.Sobre el avance en la segmentación tarifaria, la ministra agregó que "es necesario definir dónde se asignan los recursos" al entender que "hay una parte de la población que puede afrontar el gasto de los servicios y con eso liberar recursos para afrontar otros gastos".Batakis también confirmó que esa segmentación mantendrá el esquema que se conoció en los últimos meses, tras la firma del Decreto 332/2022 del 16 de junio que estableció los parámetros para determinar la pertenencia a los tres niveles fijados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En el caso del segmento de ingresos altos, alrededor del 10% del total alcanzado, son hogares que declaran reunir ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC), o tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles, una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.En consecuencia, por su capacidad económica, estos hogares de ingresos altos tendrán una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.Dos días después de su asunción, la ministra analizó la coyuntura económica y sostuvo que el "dólar blue es un mercado muy marginal" y que "de ninguna manera es una referencia para los bienes y servicios que cada uno de los argentinos consume"."No vemos ninguna expectativa devaluatoria, excepto por las corridas bancarias que el ministro anterior tuvo que sufrir", lanzó Batakis durante una entrevista con el canal TN, y anticipó que "buscarán nuevos acuerdos de precios".En otro pasaje de la nota, la economista dijo que "el Estado tiene que demostrar solvencia fiscal, sino es muy difícil que las cosas vayan funcionando". También aseguró que las divisas deben ser puestas en función de la producción.Respecto a su repentina asunción en el Palacio de Hacienda, la sucesora de Guzmán afirmó que "nunca dejó de seguir la macroeconomía, que es algo que nos preocupa a todos".Acerca de la interna en el Gobierno, afirmó: "Tenemos pensamiento que a veces no son los mismos, pero eso no quiere decir que pongamos en dudas los objetivos. En ese sentido, total tranquilidad"."La reunión con Georgieva fue protocolar, para presentarnos. A parte del equipo lo conocía. Fue una muy buena reunión, donde hablamos de los desequilibrios que vive el mundo y de cómo eso impacta en la Argentina", dijo respecto a la conversación que mantuvo este miércoles."No tengo previsto viajar a EEUU, pero Georgieva tiene la voluntad de que nos encontremos", añadió.