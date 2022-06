Morales acusó a Macri de atacar a la UCR y crear grieta en Juntos por el Cambio

Qué dijo Macri sobre Yrigoyen

El comunicado completo de la UCR

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, mostró una vez más sus diferencias con el expresidente Mauricio Macri, a quien acusó de "atacar a la UCR" y "generar otra grieta en JxC", tras sus críticas hacia Hipólito Yrigoyen; y le reclamó que se sincere respecto a sus intenciones de cara al 2023."Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos", sostuvo Morales en un extenso hilo de Twitter que publicó este domingo.Allí expresó que como presidente de la UCR Nacional no puede dejar pasar las descalificaciones de Macri "sobre quién fue el primer presidente electo por el voto popular, dejando atrás décadas de fraude y corrupción", luego de que el expresidente criticara el "populismo" iniciado con la presidencia de Yrigoyen."Si tu intención es romper JxC para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática lo mejor es decirlo concretamente", le apuntó Morales de cara a las diferencias en la interna opositora de cara al 2023, y le recordó que ya en agosto de 2014 se comprometieron "de no profundizar las diferencias que tenemos sino consolidar nuestras visiones compartidas"."La UCR ratificó su pertenencia a JxC porque en la confluencia de partidos democráticos y republicanos es donde radica la posibilidad de darle un mejor futuro al país. Somos un Partido cuyo despliegue territorial garantizará una nueva alternativa de cambio y de transformación", alegó el jujeño en otro tramo de su posteo.Y le criticó que "lejos de asumir tu posición histórica y de posicionarte por arriba de las mezquindades políticas para servir como actor en un espacio de construcción para el bien del país, estás sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que solo acarrean más destrucción".La semana pasada, Macri participó en un foro ultraliberal en San Pablo, Brasil, donde llamó a "luchar contra el populismo en forma global" y sostuvo que el populismo "se originó en Latinoamérica y tal vez en Argentina es donde arrancó primero con Yrigoyen y después con Perón y Evita", en una crítica directa a uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical, aliada del PRO en Juntos por el Cambio."Denigrar la figura histórica de quien entregó su vida a la obra de una mejor Argentina es además hacerle daño a nuestra propia historia de país", escribió Morales en su posteo de este domingo.Sostuvo que "Yrigoyen fue quien inauguró la democracia en la República Argentina. Fue también el primer presidente democrático derrocado por el primero de muchos golpes de Estado que sufrió nuestro país el siglo pasado, hecho histórico indiscutible que, supongo, vos y yo repudiamos".Agregó además que Yrigoyen "creó YPF, orgullo de los argentinos, construyó más escuelas que cualquier otro presidente, instituyó el guardapolvo blanco reafirmando el principio de la igualdad y el fortalecimiento de la Educación Pública. Logró jornada laboral de 8hs y prohibió la explotación laboral", además de mencionar entre otras conquistas del dirigente radical como la Reforma Universitaria.