Se lanzó este miércoles el espacio Juntos por Paraná

“Estamos lanzando este espacio que se llama Juntos por Paraná. Está integrado por distintos sectores que conformamos Juntos por Entre Ríos a nivel provincial. Pero este espacio es pensando exclusivamente en la ciudad de Paraná que queremos construir, acompañando la figura del diputado nacional Rogelio Frigerio”, detalló ala diputada provincial Ayelén Acosta.De la misma manera, mencionó que en “Juntos por Paraná” hay “sectores del radicalismo, del PRO, del peronismo, del socialismo. Y convocamos además a todas aquellas personas que quieran trabajar para mejorar la ciudad que queremos, a que se sumen y sean parte de este nuevo espacio”.Para Acosta “estamos en una crisis muy compleja, institucional y política; los vecinos, en las recorridas que hacemos nos manifiestan que hay una preocupación importante por la situación de la inseguridad, sobre todo el narcotráfico. Y es ahí donde estamos trabajando y planificando una ciudad para la que llevemos la bandera de luchar contra el narcotráfico. Hace cuatro años en la gestión de Mauricio Macri hubo una fuerte lucha contra el narcotráfico y hoy se ha perdido con un ministro como Aníbal Fernández, con un gobierno nacional que ha eliminado la Secretaria de lucha contra el narcotráfico, con millones de madres que no saben qué hacer con los chicos que tienen una situación de adicciones”.Además, dijo “necesitamos dentro de este espacio planificar lo que tenga que ver con temas que la política ha dejado de lado, las necesidades básicas como el agua y la cloaca. Tenemos que sentarnos a poder resolver esto que es esencial, pensar en el transporte urbano y acompañando a los vecinos. No es época de campaña, pero sí estamos escuchando a cada vecino para tratar de generar una alternativa para Paraná y la provincia que nos merecemos”.Por su parte, Brasesco insistió en que este es “un espacio muy amplio, muy plural, estamos construyendo una idea de ciudad colectiva,y con un protagonismo impresionante de la juventud”.“Vemos que en Paraná hay un estado municipal que no está muy presente en determinados barrios, no está presente en el desarrollo humano que tenemos que tener en la ciudad; estamos apostando a que el Estado municipal pueda desarrollar un montón de actividades para tener esa presencia que necesitamos”, expresó en el mismo sentido, Brasesco.El diputado nacional Rogelio Frigerio acompañó el encuentro: “Estoy muy contento de estar rodeado de tanta gente en un día tan importante para todos los argentinos, como el día de la Patria”.“Me gusta estar con la gente, conocer de primera mano los sufrimientos, los problemas, pero también los sueños y las esperanzas que tenemos los entrerrianos. Dentro de Juntos por Entre Ríos hay muchos partidos políticos; creo que somos el espacio más amplio que hay en toda la Argentina dentro de Juntos por el Cambio”, resaltó Frigerio.