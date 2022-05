Tedeum por el 25 de Mayo: Bordet y Bahl coincidieron en el mensaje de Puiggari

En el marco de los festejos por el, se realizó este miércoles elfue celebrado por monseñor Juan Alberto Puiggari y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, judiciales y de seguridad, entre estos, el gobernador Gustavo Bordet; la vice, Laura Stratta; el intendente Adán Bahl; y la presidenta del STJ, Susana Medina., a través de, valoró las palabras que utilizó el arzobispo cuando alertó que, “después de la pandemia, no volveremos a ser los mismos porque nos obliga a reflexionar las cosas que nos pasaron”.“Mañana se cumplirá un año de que estuve internado, pasando un mal trance, y, y hacerlo un 25 de mayo donde recordamos una gesta heroica, patriótica, de aquellos próceres que tomaron la decisión de dirigirnos en un pueblo para pasar a ser un Nación y tiempo más tarde, un 9 de julio de 1816 en Tucumán, proclamar la independencia. Fue un largo camino que nos encontró en un proceso de organización nacional hasta culminar con la presidencia del General Urquiza, insignia entrerriana, en 1853”, fundamentó el mandatario provincial.Y continuó: “En los tiempos que nos toca vivir, esa unión nacional, ese espíritu de zanjar diferencias, de tener compromisos con el mayor empleo, superar situaciones de pobreza de muchas familias, de incluir socialmente a más argentinos, más entrerrianos, tiene que ser nuestro cometido en esta fecha patria para retomar con fuerza esa agenda para lograr objetivos que son comunes a todos, y que no pueden dividirnos como sociedad ni como fuerzas políticas, para trabajar en pos de una Entre Ríos con desarrollo, progreso, paz, armonía y que todas las familias logren en su seno materializar esos deseos”.En relación al pedido deBordet ejemplificó con su participación en el foro que celebró la Sociedad Rural en Paraná. “No todos pensamos igual, por eso hay partidos políticos con posicionamientos distintos y discutimos acaloradamente para defender nuestras posiciones, pero hay determinadas acciones de gobierno que deben mantenerse independientemente de quien gobierna:fundamentó.Por su parte,calificó a la homilía de monseñor Puiggari como “muy equilibrada, con un mensaje de participación donde todos tenemos un granito de responsabilidad, quienes tenemos la función de gobierno y toda la sociedad”.“Sabemos que la situación es crítica pero Argentina siempre las vivió”, comentó y bregó por “seguir construyendo la Patria que hoy tenemos, pero con el aporte de todos”.Tras la ceremonia religiosa que transmitiódestacó: “Fue un Tedeum especial porque después de dos años lo pudimos retomar: es una tradición del 25 de 1810 y con toda esta carga de lo vivido y que tampoco podemos olvidar porque muchos hermanos sufrieron y están sufriendo, y de alguna manera tenemos que hacernos cargo de ellos”.Es que, durante la homilía, el arzobispo lamentó las consecuencias que generó la cuarentena a consecuencia de la pandemia por coronavirus. “Es muy superficial pensar que lo que vivimos no iba a dejar consecuencias, me preocupan los ancianos que quedaron recluidos, los jóvenes y adolescentes”, reconoció e instó:Durante el sermón, el prelado pidió, ante las autoridades que se encontraban en la Catedral Metropolitana, por políticas a largo plazo para que “la Argentina sea viable”. “No soy economista, pero proyectar cualquier cosa sino hay algo a largo plazo es muy difícil”, apuntó y cuestionó: