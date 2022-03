Domínguez habló de las retenciones e instó a “no hacer política con el campo”

“La centralidad de las políticas públicas está en pensar que el productor siga produciendo, por lo tanto, todas las decisiones que tomemos de forma conjunta con el Consejo de Ministros de las diferentes provincias están pensadas para fortalecer la capacidad de los productores”, aseguró ael ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, Julián Domínguez. Y mencionó el caso de los productores afectados por la sequía y los damnificados por los incendios en Corrientes, “donde los problemas de la ganadería son los de toda la ganadería argentina”. “Nuestra tarea, junto con el INTA, el SENASA y las provincias es la de estar al lado del productor para que pueda, rápidamente, recuperar las capacidades productivas”, remarcó.“Es una decisión del Presidente de la Nación que las retenciones no se toquen; al 33% ya se lo descontaban a los productores y solo suspendimos el diferencial a las empresas exportadoras, que nueve que exportan el 95% del cereal de la Argentina”, sentenció el ministro.Y agregó: “Estamos pidiendo la suspensión del diferencial y un esfuerzo solidario porque por la guerra falta trigo en el mundo”. “Este momento requiere de la solidaridad de todos los argentinos y confío ciegamente que primará la solidaridad y la comprensión de los sectores que mayor capacidad tienen y entiendo que no judicializarán esto”, indicó.En la ocasión, Domínguez envió un mensaje a los dirigentes políticos: “Este es un momento de guerra, de crisis, y no existe el aumento de las retenciones; es la suspensión de un beneficio que el gobierno del Presidente Fernández les había dado a las nueve empresas exportadoras”.“No se tocan las retenciones; es la suspensión transitoria de un beneficio que tenían nueve empresas exportadoras de Argentina”, remarcó e instó a que “no se haga política con el campo, sino políticas sobre cómo mejoramos la productividad, cómo construimos desarrollo de valor agregado, cómo generamos financiamiento y una estrategia de aplicación de la ciencia y la tecnología”.