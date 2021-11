La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2022

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Vanesa Castillo, fue la encargada de explicar los detalles del proyecto de presupuesto 2022, que ingresó a la Legislatura el 15 de octubre.



A pesar de que el reglamento lo impide, la legisladora leyó los detalles de la iniciativa. Entre otras cuestiones, dijo que “representa un incremento de un 45% respecto al 2021” y destacó que “es un presupuesto para continuar con el crecimiento y la ampliación de derechos de la provincia”.



También apuntó que el proyecto no incluye solicitud de autorización de nuevo endeudamiento para financiar al Tesoro Provincial, y sólo se prevé financiamiento para la realización de diversas obras que ya cuentan con autorización legislativa por un monto de $ 9.182 millones.



La legisladora señaló que el proyecto tiene cinco ejes y brindó detalles sobre cada uno de ellos: 1) Educación y Empleo; 2) Desarrollo Productivo; 3) Economía Social e inclusión laboral; 4) Innovación tecnológica; 5) Infraestructura Pública.



Luego destacó “la incorporación de la perspectiva de género con partida específicas para reducir las brechas de género”.



Cuando concluyó con su alocución, el diputado Esteban Vitor (PRO), dijo que el Interbloque de Juntos por el Cambio pedirá una autorización para abstenerse y enviarán por escrito aspectos técnicos con respecto al presupuesto”. La moción fue aprobada.



Enseguida el diputado Néstor Loggio (Frente Creer-PJ) brindó un discurso con un corte más político que la diputada propinante Vanesa Castillo y destacó el importante “rol del Estado que refleja el presupuesto”



En tanto, el diputado Julio Solanas (Frente Creer-PJ) afirmó que “el recinto es un espacio de debate”, lamentó que la oposición se resista al debate: “¿Cómo van a negar el debate sobre el presupuesto y después salen por los medios a decir cosas que no se dicen acá?”.



“Los espacios legislativos son para confrontar ideas, argumentar y discutir, no para callarse”, enfatizó.



Luego resaltó las reuniones que hubo entre funcionarios e intendentes de la oposición para acordar obras importantes para cada pueblo y ciudad”.



A continuación tomó la palabra Silvia Moreno (Frente Creer-PJ), quien destacó “la dinámica de trabajo que llevó adelante la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda” y sostuvo que “la iniciativa refleja la entre ríos que queremos para todos y para todas”.



Por su parte, el diputado Juan Manuel Huss (Frente Creer-PJ) pidió copia de los argumentos que tuvo la oposición para abstenerse”.



Promoción de la industria audiovisual



Diputados también dio sanción definitiva a un proyecto de ley para “estimular, fomentar, promover el desarrollo pleno de la industria audiovisual en el territorio de la provincia de Entre Ríos”, que fue impulsado por el senador Armando Gay.



La diputada Stefanía Cora (Frente Creer-PJ) fue la diputada encargada de explicar la iniciativa. Tras brindar detalles de la norma, destacó “la gestión incansable” de la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D’Agostino, y de Federico Prieto, director de Formación y Diversidad Cultural.



“La industria audiovisual entrerriana es la que más ha producido, por fuera de CABA, y genera fuentes de empleo de manera directa e indirecta”, destacó Cora.



En tanto, Gustavo Cusinato (UCR) también destacó la mano de obra que genera el sector y resaltó el resguardo de los archivos históricos.



Homenajes



El diputado Julio Solanas (Frente Creer-PJ) realizó un homenaje a las víctimas del ARA San Juan, al cumplirse cuatro años de su hundimiento.



“Quiero homenajear a esos 44 héroes (43 hombres y una mujer entrerriana) y pedir que los familiares tengan la paz de la justicia y que los responsables sean condenados; acá no hubo negligencia, hubo delito”.



“No queremos que nunca más los argentinos seamos escuchados ilegalmente, lo cual nos retrotrae a las peores épocas de la dictadura”, sostuvo.



Por su parte, la diputada Ayelén Acosta (PRO) recordó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, en ese marco, abogó por el tratamiento de la Ley de Equinoterapia



En tanto, Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano) se refirió al Día Internacional de la Palabra, que “es la primera herramienta de construcción de las relaciones humanas y vale más que cualquier documento”.



Luego Mariana Farfán (Frente Creer-PJ) hizo referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El origen de la fecha se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. “Fueron un símbolo de resistencia y valentía”, aseveró.



Néstor Loggio (Frente Creer-PJ) adhirió a las palabras de Solanas y Farfán, homenajeó a “las compañeras detenidas, violadas y asesinadas durante la dictadura” y “al deportista más grande que haya dado la Argentina: Diego Armando Maradona, a un año de su muerte”.



En tanto, Jorge Cáceres, hizo un homenaje a los médicos en su día y reconoció la tarea que realizaron los y las profesionales de la salud durante la pandemia. (APF)