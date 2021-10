Se realizó final provincial de 16 ° Edición Juegos Culturales Entrerrianos Evita

Palabras de apertura



La Secretaría de Cultura de Entre Ríos felicita a todas y todos los participantes del programa que apuesta a la inclusión y al trabajo sobre los valores, a partir de las disciplinas artísticas.Los juegos, impulsados por la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Formación y Diversidad Cultural, buscan promover los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto, haciendo hincapié en su carácter inclusivo y de promoción social, más que en la competencia.Este año el lema al que responden los trabajos es "Territorio de agua", proponiendo rescatar relatos, historias, leyendas, costumbres o cualquier otra expresión de la cultura en vinculación con el agua como derecho humano fundamental.En la edición número 16 participaron más de 600 jóvenes entre 12 y 18 años y adultos mayores representaron a 65 localidades. Las distintas disciplinas que abordó el programa fueron: Pintura/Dibujo, Cuento, Canto Solista, Fotografía, Audiovisual, Danza, Teatro y Free style.Cabe destacar que quienes fueron seleccionados como finalistas, participaron al mismo tiempo de instancias regionales y locales. En esta nueva oportunidad, cerca de 150 pre seleccionados mostraron sus producciones y fueron evaluados por jurados en cada disciplina, resultando seleccionados para la última instancia nacional que se realizará en los meses de noviembre y diciembre de manera virtual.En la instancia final también, fue presentado el videoclip de "Las voces que se unen" un proyecto audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Provincia y el grupo Palo Santo Litoral junto a quienes participaron de canto y danza en la edición 2020 de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita, disponible en https://youtu.be/0j_vRKf5qn4 En la jornada final de los Juegos realizada en Sala Teatral Padre Alberto Paoli y el Salón de Usos Múltiples de la Estación del Ferrocarril estuvo presente la Secretaría de Cultura de Entre Ríos Francisca D´Agostino quien manifestó: "Estamos muy felices de poder celebrar la instancia provincial de forma presencial, porque forma parte del propósito de este programa que es el encuentro y el poder manifestar las realidades a través del arte".También acompañaron las y los funcionarios Federico Prieto, director de Formación y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura; Leonardo Hassel, intendente de Larroque; y Analia Duarte, Secretaria de Gestión Cultural de Larroque, junto a encargados de las áreas de cultura de las localidades representadas por los participantes.Participó también el senador provincial por Gualeguaychú Jorge Maradey quien hizo entrega de la declaración de interés provincial de los Juegos Culturales Evita; y Ezequiel Gerez Coordinador Nacional de los Juegos Culturales Evita del Ministerio de Cultura de la Nación.Finalistas a la Instancia Nacional de los Juegos Culturales Entrerrianos Evita 2021Sub 15: Sofía Monzón (Colonia San Miguel)Sub 18: Alejandro Uhrig (San Benito)Sub 15: Maire Cabaña (Villa Clara)Sub 18: Jennifer Ayala (1° de Mayo)Adultos Mayores: Guillermo Vera (C del Uruguay)Sub 15: Brian Díaz Aliano (Sauce de Luna)Sub 18: Axel Aguilar (Diamante)Sub 15: Sebastián Maffei (C. del Uruguay)Sub 18: Jazmín Giménez Dure (San Benito)Sub 15: Cesar Olarte (Villa del Rosario)Sub 18: Julia Mander (C. del Uruguay)Adultos Mayores: Carmen Burne (Diamante)Sub 15: Jennifer Torres (Larroque)Sub 18: Alelí Dure (San Benito)Adultos Mayores: Delia Vázquez (Diamante)Sub 15: Angelina Dosseto (Crespo)Sub 18: Tatiana Cuesta ( Aldea María Luisa)Sub 15: Mía Lima ( Gobernador Macia)Sub 18: María Ángeles López ( Villaguay).