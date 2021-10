“Queremos turismo, tránsito vecinal y recuperar integración argentina-uruguaya”

Piedras Blancas se prepara “muy fuertemente” en infraestructura turística

Piedras Blancas está de fiesta. Este viernes, la localidad del Departamento La Paz cumple 88 años y en este marco, su municipio organizó un importante evento para sus vecinos. Del evento participó el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.“Estamos celebrando el cumpleaños de esta hermosa ciudad. Vine muchas veces a Piedras Blancas como turista, pero esta vez el intendente me invitó y no dudé en asistir a la ceremonia. Como Gobernador es importante poder acompañar a las autoridades y a los vecinos en este aniversario”, expresó aBordet.Según contó el mandatario provincial, junto al municipio de Piedras Blancas “estamos trabajando en obras importantes para la localidad. Repavimentaremos la Avenida Tuyango, desde la rotonda hasta la fábrica. En la primera etapa son 53 millones de pesos, que ya están disponibles. También estamos terminando un jardín de infantes y antes de fin de año, vamos a estar licitando la ampliación de la escuela secundaria Bardin, para darle sustentabilidad a los alumnos que cursan en esa institución”, explicó.“Además de estar festejando el cumpleaños, estamos avanzando en una agenda de trabajo junto al intendente. También estamos analizando perspectivas a futuro, en el 2022 queremos realizar la parte que falta del acceso desde la ruta 12 hasta el cruce con la 8”.El intendente de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida, aseguró a Elonce TV que la de hoy “es una jornada de fiesta, después de lo que hemos pasado en la pandemia, decimos que hoy empezamos a despegar y vamos a seguir trabajando, como incluso lo hicimos en pandemia, para Piedras Blancas y el gran ejido.Dijo que están trabajando en la infraestructura turística. “El fin de semana largo pasado tuvimos más del 90 % de ocupación en nuestra ciudad, en materia turística. Nos estamos preparando en infraestructura muy fuertemente, para brindar todos los servicios a los turistas y esperarlos en esta próxima temporada”, aseveró.La película "Francisco” en homenaje al caudillo entrerriano “Pancho” Ramírez, tuvo como uno de los escenarios a Piedras Blancas. El intendente de Piedras Blancas, indicó que “vecinos y vecinas de nuestra localidad actuaron como extras en la película. Quedó inmortalizado en las imágenes esta participación en el rodaje”.El mandatario provincial, dijo que “seguimos avanzado en la temporada turística. Lo primero era abrir la frontera como corredor seguro para el puente Salto-Concordia”.Seguidamente indicó que “hoy mantuve una conversación con la Directora Nacional de Migraciones, para ponernos de acuerdo y trabajar con burbujas para los vecinos Salto-Concordia, Paysandú-Colon y como corredor seguro Gualeguaychú-Fray Bentos, que tiene más distancias. Esto va a mejorar el tránsito vecinal, solamente con el esquema completo de vacunación y sin necesidad de cuarentena”.En ese sentido, remarcó que “esta decisión se va a agilizar y estimamos que el 1ro de noviembre estén los nuevos protocolos. Queremos que haya turismo, que haya tránsito vecinal y que recuperemos la integración argentina-uruguaya, pero también el flujo comercial, que no deja de ser importante”.Sobre este tema, Gustavo Bordet, comentó que “en la medida que la pandemia lo vaya permitiendo, como está sucediendo, las fiestas van a ir volviendo. Los Carnavales de Gualeguaychu y Concordia, se realizarán. En Diamante, el Festival de Doma y Jineteada, está en marcha y estamos gestionando la trasmisión por la TV Pública”.“En la cultura entrerriana, los festivales están muy arraigados, es un motivo de encuentro de amigos y familias, y nos permitirá tener un turismo migratorio interno en la provincia, que es importante mantenerlo”, señaló.Se avanza a buen ritmo con la vacunación contra el coronavirus, se detalló que “el 94 por ciento de los mayores de 50 años ya tiene al menos una dosis contra coronavirus y el 83 por ciento ya tiene el esquema completo”.“Venimos muy bien con el plan de vacunación y cuantas más personas inoculemos en el menor tiempo posible, más posibilidades vamos a tener de disfrutar la temporada”, destacó. A la vez, remarcó la “importancia de que las personas que no se han vacunado, que lo hagan. Tenemos dosis y no es necesario pedir turno”, mencionó.Al finalizar, el mandatario provincial remarcó la importancia de seguir cuidándose: “la pandemia todavía no término. En la medida que bajen los indicadores de contagios y la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, tenemos que aprovechar las posibilidades”.