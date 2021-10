Covid-19 en Entre Ríos: “Se siguen observando brotes en distintas poblaciones”

“Es bajo el nivel de transmisión comunitaria”

Del 19 de septiembre al 16 de octubre, se observó un nuevo descenso en la cantidad de casos de coronavirus en Entre Ríos., los que no presentan vacunación, y la ocupación total es del 52% en toda la provincia”, comunicó el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo. En ese sentido, el funcionario provincial y epidemiólogo informó que también descendió la cantidad de fallecimientos por coronavirus.En relación al nivel de transmisibilidad por departamento, Garcilazo detalló queSin embargo, señaló que, lo que hace que se modifique la clasificación” y estos tres departamentos fueron catalogados en el“En los casos específicos de transmisión comunitaria (sin antecedentes de viajes al exterior) se continúan detectando las variantes alfa, gama y lambda; no obstante, las variantes alfa y gama son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación y son las que predominaron durante este periodo”, indicó el funcionario provincial y epidemiólogo., reafirmó.De acuerdo a lo que informó, “si bien la transmisión comunitaria en Entre Ríos sigue siendo baja,“La vacuna es muy buena para disminuir los ingresos a terapia y los casos graves, también es buena para disminuir la transmisibilidad, pero con una menor efectividad; por lo tanto, observaremos casos confirmados en personas que tienen el esquema completo o que ya iniciaron sus esquemas de vacunación”, advirtió Garcilazo. Fue en ese sentido que anticipó:. “Es importante la vacuna y continuar con las medidas de protección sanitaria”, recomendó.“En los próximos meses se seguirá evaluando la variante Delta dado que tiene mayor capacidad de contagiosidad, por lo tanto,y es probable que se observe en aquellas poblaciones que no registran una importante cantidad de vacunados como, por ejemplo, la población de menores de 18 años”, explicó el Director General de Epidemiología. Y agregó: “Uno de los puntos importantes a avanzar en el Plan Rector de Vacunación está relacionado con la vacunación de este grupo poblacional, lo cual traerá un beneficio no solo individual, sino también, para continuar con la disminución de la transmisión comunitaria”.

Durante la conferencia que Garcilazo brindó junto al Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, anunciaron que, y de acuerdo a lo que argumentaron, “toda la información (sobre la pandemia) se va a canalizar por el sitio web el Ministerio de Salud de la provincia”.