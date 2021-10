Bordet analizó con “Chino” Navarro la coyuntura nacional y provincial

El gobernador Gustavo Bordet, se reunió junto a la vicegobernadora Laura Stratta, con el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, con quien analizó la coyuntura nacional y provincial.



Tras el encuentro que se llevó a cabo este jueves en Paraná, dijo que fue "una charla amable, respetuosa, como siempre Gustavo fue abierto, me hizo saber, junto con la vicegobernadora sus opiniones y nosotros desde el gobierno nacional, trabajamos para apuntalar".



Recordó que Bordet estuvo hace unos días en Buenos Aires, con el jefe de Gabinete, Juan Manzur y con todos los ministros, "nosotros somos auxiliares y trabajamos para apuntalar la tarea", afirmó.



Navarro mencionó que con el gobernador tiene una "relación de mucho tiempo", y explicó que "estamos pensando cómo trabajar mancomunadamente desde el gobierno nacional y el gobierno provincial pensando en 2023", y se refirió también a las próximas elecciones de noviembre.



"Estamos trabajando pensando en esa elección pero subordinando todo a resolver problemas de la sociedad, no pensando en la cuestión electoral", apuntó, y agregó que coincidieron en que "tenemos un rumbo ligado al trabajo, a la producción, a un acercamiento definitivo entre el gobierno nacional y los sectores agropecuarios, agroindustriales".



En otro orden, Navarro dijo que con el gobernador charlaron de historia "en una provincia tan rica como Entre Ríos con personajes históricos como Pancho Ramírez, Urquiza, López Jordán, que tiene que ver, cuando uno analiza, con el presente".



Elecciones



Tras ello, agregó: "Todos tenemos explicaciones por qué fue el resultado y han sido múltiples causas. Pero a mí lo que más me interesa, y en eso creo que coincidimos con el gobernador y con la vicegobernadora, es el entender que nuestra obligación es trabajar día a día para resolver los problemas, en este caso de los entrerrianos, de los argentinos", afirmó.



En ese marco, dijo que "es un momento de aprender, de escuchar al pueblo, de tener orejas muy grandes para saber qué nos quiso decir", manifestó y apuntó que "eso lo vamos a lograr estando cerca del pueblo trabajando todos los días, entendiendo que las elecciones se ganan y se pierden aunque uno quiera ganarlas", reconoció.



"El 15 de noviembre vamos a seguir trabajando para que la economía crezca, para que haya más trabajo, vacunando, construyendo consenso, construyendo unidad, mejorando la Argentina que para eso fuimos votado", afirmó el secretario.