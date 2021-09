Aníbal Fernández: “Veo al Presidente con lanza en mano y tomando decisiones”

El designado ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que ve al presidente Alberto Fernández con la "lanza en la mano" y "tomando decisiones segundo a segundo" en la gestión, en la antesala del recambio de funcionarios.



Asimismo, Fernández aseguró que, una vez que asuma su cargo, sostendrá a las autoridades de las "cuatro fuerzas" federales, en referencia a la Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al advertir que la situación "no está para andar inventando nada".



También indicó que su intención es que los efectivos de la Policía Federal no sean "personal de calle" sino que "investiguen", por lo que anticipó que "trabajará fuerte" en ese sentido.



Al respecto, consignó que el martes próximo se reunirá con las autoridades de las cuatro fuerzas federales.



"Hay que ir a fondo; lo veo al Presidente con la lanza en la mano y tomando decisiones segundo a segundo", destacó Fernández en declaraciones al canal C5N.



A la hora de trazar su futura gestión, Fernández señaló además que el Estado nacional cuenta con una PSA que "no para de crecer y tiene un volumen fenomenal para una fuerza de seguridad civil".



"Es mucha satisfacción ver al hijo de uno caminando en la forma que lo está haciendo", sostuvo sobre la PSA, de las que fue uno de sus impulsores en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.



También destacó Fernández que lo llamaron "muchos dirigentes, legisladores e intendentes de la oposición" para desearle una "buena gestión" en el Ministerio de Seguridad y hacerle propuestas.



El Presidente encabezará mañana a las 16 en la Casa Rosada el acto de juramento de los ministros designados para el Gabinete.



A Aníbal Fernández se suman Juan Manzur como jefe de Gabinete; Santiago Cafiero a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores; Jaime Perzyck en Educación; Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología; Julián Domínguez en Ganadería y Juan Ross como secretario de Comunicación y Prensa.