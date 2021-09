PASO: desde Juntos por Entre Ríos destacaron "la clara expresión del pueblo"

Palabras de Benedetti

Según los primeros datos que se manejan en diversos puntos de Entre Ríos, el frente Juntos se impondría en la provincia, con “contundencia” en Paraná y Rogelio Frigerio le ganaría a Pedro Galimberti en la interna de la coalición opositora, aunque los números le darían a este último para integrar la lista definitiva de cara a los comicios legislativos generales.La precandidata a diputada nacional de Juntos por Entre Ríos, Marcela Antola, a través deaseguró que en Gualeguay (de donde es oriunda), el triunfo fue "contundente”. Agradeció “a toda la militancia” y se mostró “orgullosa” de participar de la Lista Juntos 502 A “como radical”.“Quedo como segunda diputada nacional y todavía no sabemos quién ocupará el tercer lugar”, informó Antola.“Ha sido una campaña muy buena y hemos llegado a cada rincón, lo que no hemos podido hacer, fue por protocolo. Trabajamos codo a codo escuchando al vecino, a la empresa y al comercio y sabemos que todos ellos querían un cambio. Me decían que la gente estaba muy fría con las elecciones, pero más del 70% de participación en las urnas nos demuestra que la gente está desesperada por cambiar y estos resultados nos reafirman que vamos por buen camino”, sentenció.y explicó: “primero, porque muchos entrerrianos fueron a votar. Segundo, porque nuestra propuesta, ha alcanzado más del 55% de los votos en la provincia y hemos marcado una diferencia, no solo, en la suma de las distintas propuestas internas, sino que solamente, con la lista que encabeza Rogelio Frigerio, hemos superado al oficialismo”, sostuvo el precandidato en tercer lugar por la lista 502 A de Juntos por Entre Ríos.El resultado “significa una clara expresión del pueblo entrerriano y una enorme responsabilidad. Además, por la alegría que se pudo llevar a cabo una jornada de elecciones en paz, como es una característica de Entre Ríos”, sostuvo el legislador.En referencia a los datos que definiría su candidatura, Benedetti sostuvo que “, vamos a respetar la voluntad popular y para eso se expresaron los entrerrianos”, dijo.“Lo importante, es que a partir de mañana, vamos a estar todos juntos en Juntos por Entre Ríos, para transitar el camino de responsabilidad que nos ha depositado la mayoría de los entrerrianos”, sostuvo el precandidato.