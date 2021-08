Elecciones: se realizó una prueba funcional del escrutinio a 36 días de las PASO

Cómo funcionará el sistema

Política La Cámara Nacional Electoral aprobó un protocolo sanitario para las elecciones

La Dirección Nacional Electoral (DINE) organizó unaen la sede del Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas, donde asistieron funcionarios y representantes de los partidos políticos, quienes presenciaron un ensayo del simulacro general que se realizará el 21 de agosto, con miras a los comicios de este año.Quiodo dijo aque en la prueba funcional ", como problemas de transmisión de telegramas o corte de energía eléctrica, para ver como respondía el sistema".Asimismo, apuntó que "fueron invitados los fiscales electrónicos de los partidos políticos para mostrar el proceso de digitalización" de los telegramas, para "observar el proceso de recuento y fiscalización" y "ver otras necesidades".En esta ocasión,de las provincias de San Luis, Chaco, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego "en una prueba de alcance acotado", indicó Aballay y dijo que "las jurisdicciones abrieron hoy a las 6 de la mañana 9.123 establecimientos educativos para que los trabajadores del Correo pudieran transmitir los telegramas".Aballay refirió que tanto en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre como en las generales del 14 de noviembre "el Correo dispondrá 1.153 sucursales electorales digitales" de las 1.482 que tiene en todo el país.Piesciorovski manifestó que "las escuelas tendrán su sistema de transmisión de telegramas, pero si así no fuera o hubiese inconvenientes se enviará a una de esas sucursales para la emisión" hacia las sedes del Correo de Barracas y de la ubicada en la localidad bonaerense de Monte Grande, en el partido de Esteban Echeverría.Una vez allípor parte del personal del Correo, "y si hubiese diferencias se hará un tercero", explicó Quiodo.Precisamente el viernes, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Disposición Administrativa 783/2021 que adjudicó al Correo Oficial Argentino la prestación del diseño, planificación, desarrollo y operación del servicio de recolección, digitalización, transmisión y entrega de telegramas de mesa, que tendrá una erogación de 2.496.214.487 pesos solventados a través del presupuesto del Ministerio del Interior.aunque aclaró que en el pliego de este año, publicado el 21 de febrero en el Boletín Oficial, "los partidos políticos hicieron 55 observaciones o sugerencias que fueron incluidas".Quiodo contó que para el proceso electoral de este año "se viene trabajando desde 2020 con los partidos políticos, primero para tratar las suspensiones de las causas de caducidad de las agrupaciones, para que no hubiera una menor oferta política debido a que producto de la pandemia no consiguieron afiliaciones", y luego "en tareas de ciberseguridad" para evitar eventuales hackeos del sistema.El proceso de carga"en caso de que las provincias lo soliciten, ya que algunas tienen sus propios procedimientos", advirtió Quiodo, e informó que la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires "ya han adherido".Las elecciones legislativas de este año en todo el país se realizarán en más de 17 mil establecimientos para emitir los sufragios y trabajarán 63 mil agentes del Correo Argentino, un 19 por ciento más respeto al último operativo de 2019.para el despliegue electoral, con excepción de los centros ubicados en Rosario y Santa Fe, y cuatro centros concentradores en Área Metropolitana de Buenos Aires (Quilmes, Lomas de Zamora, Tortuguitas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a raíz de su alta concentración demográfica.La suma de estos centros reunirá el material para ser desplegado a todas las provincias en 8.534 vehículos, lo que representará un incremento de 35% con relación a 2019.