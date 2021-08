Preparan urnas y padrones para las PASO: habrá 97 escuelas más donde votar

Política La Cámara Nacional Electoral aprobó un protocolo sanitario para las elecciones

La Cámara Nacional Electoral aprobó este martes el protocolo sanitario de prevención del Covid-19 que se implementará en las próximas elecciones, que establece medidas sanitarias y organizativas para evitar contagios de coronavirus en el marco de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y generales del 14 de noviembre.que el protocolo sanitario “no tiene modificaciones a las pautas que se transitan desde la pandemia; las medidas son solamente adaptadas a la estructura de la celebración de los comicios”. Además del uso del barbijo, elementos de sanitización y el respeto al distanciamiento social, “los electores podrían llevar un birome para firmar con la suya propia”, recomendó Godoy al bregar para “que los protocolos no generen ninguna incomodidad”.Respecto de las superficies de contacto, lo que se recomienda es “que se traten de manipular lo menos posible”. “Las autoridades de mesa y los fiscales firmarán los sobres y los dejarán sobre la mesa donde se está trabajando para que el elector, cuando el presidente le indique que debe retirar su sobre, lo haga e ingrese al cuarto oscuro”, indicó Gogoy.“La acordada recomienda que se pongan ocho mesas por escuela, como máximo; con algunas excepciones como en los casos de las escuelas que tienen una estructura edilicia muy grande y que permiten mayor cantidad de mesas para respetar el distanciamiento”, informó la prosecretaria electoral al indicar que “para cumplir esta medida, en Entre Ríos se incorporaron 97 establecimientos educativos más”. En ese sentido, indicó que “cuando vayan a consultar dónde vota, si advierten que no lo tendrán que hacer en la misma escuela en la que lo hicieron en 2019, que no se preocupen porque se debe a que se incluyeron más escuelas para cumplir con la medida de distanciamiento social”.En la sede del distrito Entre Ríos de la Justicia Electoral Nacional, los trabajadores se encontraban preparando las urnas y los padrones que se utilizarán para los comicios del 12 de septiembre. “Es el material que irá a todas las mesas de votación de la provincia”, informó Godoy.El registro para postulantes a autoridades de mesa continuará abierto hasta noviembre. En ese sentido, se invitó a los mayores de 50 años a inscribirse para trabajar en los comicios.“En virtud de la pandemia, cuando se realizó de manera aleatoria la designación de autoridades de mesa, la selección debió hacerse tomando los parámetros de entre 18 a 55 años para evitar designar per se a quienes puedan tener factores de riesgo para coronavirus, lo que no implica que quien se vaya a postular voluntariamente para trabajar como presidente de mesa no pueda hacerlo”, argumentó la prosecretaria electoral.“La eliminación de barreras para ejercer libremente el sufragio está vigente constantemente y hay medidas de accesibilidad en todas las escuelas de la provincia, como el cuarto oscuro accesible. Además, hay medidas de accesibilidad focalizadas por la que quienes tengan tramitado un Certificado Único de Discapacidad debe dirigirse o comunicarse con el IPRODI -hasta el 9 de agosto- para solicitar el cambio de establecimiento donde votar”, indicó Godoy al aclarar que será el Instituto el que comunicará luego a la secretaría electoral sobre las personas que pueden ser cambiadas de lugar de votación.Por reclamos en relación a los lugares de votación, se recomendó enviar un e-mail a jfparana.secelectoral@pjn.com.ar o acercarse personalmente a calle Urquiza 840 de 7 a 13hs.Este domingo 8 de agosto comienza la campaña electoral en los medios de difusión, por lo que se empezarán las ofertas partidarias en todos los medios.