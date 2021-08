Todesca Bocco sostuvo que la agenda del gobierno es “la producción y el empleo”

Todesca Bocco consideró que "es imprescindible un Estado que tenga un norte claro de producción y empleo".



"Fíjense en las diferencias entre los países que pudieron producir vacunas y los que no; poder producir, tener la tecnología para desarrollarlas, los trabajadores que puedan llevarlo adelante, y la posibilidad de distribuirlas en todo el territorio, eso es soberanía", subrayó la funcionaria.



Remarcó que el Gobierno tiene "una agenda productiva basada en el valor agregado nacional y la generación de empleo con derechos, que es funcional a una argentina que puede producir, consumir y exportar productos más sofisticados y que permite insertarnos de otra manera en las cadenas de valor".



En esa línea, puntualizó que "acá hubo una doble crisis, la que generó (el expresidente) Mauricio Macri y la de la pandemia", y consideró que es necesario "entonces una doble recuperación".



En ese sentido, afirmó que "los números indican ya una recuperación", aunque en algunos sectores, y todavía a niveles de 2019 o 2018, cuando "ya se encontraba golpeado el nivel de consumo y el poder adquisitivo".



También recordó que durante el gobierno de Macri el salario "había caído 19% en términos reales, en un país en que el consumo representa entre el 60% y el 70% de lo que se produce en un año".



Todesca Bocco se refirió al tipo de cambio y destacó que "los años que tenemos elecciones, por supuesto que algunos grupos toman el tema cambiario, que es un tema sensible, y lo ponen sobre la mesa pero de una manera superficial y tratando de generar miedo".



Al respecto remarcó que "en Argentina los segundos semestres siempre involucran una cuestión estacional en donde hay una menor liquidación" de divisas del sector agropecuario, aunque puntualizó que "en este momento venimos con números bastante buenos".



Por otra parte, señaló que hay "oportunidades para exportar más valor agregado, más trabajo argentino", pero no se puede "hacer en base a salarios miserables".



En ese sentido sostuvo que "es muy necesario aprovechar las oportunidades que también hay en Argentina para producir aquí cosas que no hace falta que importemos", y subrayó que "eso genera trabajo, mercado interno, y mejores salarios".



Además, destacó que se está aumentando la inversión pública, la cual "Macri dejó en un punto del PBI, mientras que al final del mandato de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, era del 2,5%".



"En una articulación conjunta con todos los ministros, hoy estaríamos llegando al 2,1 o 2,2%", afirmó Todesca Bocco, en declaraciones a radio Del Plata.



También indicó que si bien habría cerca de 2.000 empresas que incumplieron con las condiciones del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), "de las que recibieron apoyos para sostener el empleo, más del 99,35% sí cumplieron".