Agmer insiste con la no presencialidad: “Es una medida de resguardo”

Política AGMER ratificó lo resuelto en su último Congreso Extraordinario

Tras el congreso virtual del viernes, AGMER resolvió por unanimidad, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, seguir con la no presencialidad.Al respecto, el secretario General de Agmer Marcelo Pagani, dijo ante Elonce TV que “insistimos que los tres elementos que se toman para definir la situación de una localidad como la incidencia de casos, ocupación de camas de terapia intensiva, velocidad de contagios, sigue siendo muy dramática en la provincia de Entre Ríos”.En este sentido, destacó que continuar con la virtualidad “es una media de resguardo gremial para que los compañeros sigan con las clases desde la no presencialidad, desde el 14 al 18 de junio. Es algo que se debe evaluar en cuanto a la evolución de la pandemia y la capacidad del sistema de salud”.“En el momento más complicado de la pandemia deberíamos tener un resguardando de la salud y la vida, ya que los trabajadores de salud están agotados”, sumó.Asimismo, destacó el proceso de vacunación, “pero los efectos de la primera y segunda dosis tardan por eso hay que dar un tiempo para que la inmunidad se logre”.“No tenemos ninguna duda que el ámbito de enseñanza natural es la escuela, pero en el medio de una pandemia la valoración no debe ser pedagógica, sino que tiene que ser en función de la situación sanitaria de Entre Ríos”.