Vuelta a las aulas en las primarias: las experiencias en escuelas de Paraná

Otra realidad: escuela sin calefacción y docentes sin vacunar contra el Covid-19

Retornan las clases presenciales este lunes en Paraná; el regreso a las aulas fue dispuesto solo para los niveles inicial y primario, mientras que secundario, terciario y universitario continuarán con la modalidad virtual con monitoreo permanente para tomar nuevas definiciones.recorrió las instalaciones de la Escuela Normal de la capital entrerriana, donde estaba previsto el recibimiento de 120 alumnos pertenecientes a las 21 secciones de la Primaria, siendo que asiste la mitad del alumnado de cada curso.“Retomamos a la presencialidad con el grupo 2, que es el que tiene que asistir esta semana, y continuamos con las actividades virtuales con el otro grupo”, comunicó a Elonce TV la directora María Fernanda Casualdo.“Trabajamos fuertemente para garantizar que el protocolo sanitario se cumpla y seguimos acompañando los docentes y la comunidad educativa”, recalcó al informar que un gran porcentaje de los docentes de la institución ya fueron vacunados contra el Covid-19.Por su parte, la vice Alejandra Levrand ponderó “el alto porcentaje de docentes que se presentó ante la importancia que tiene garantizar la presencialidad y el seguimiento de la trayectoria de los estudiantes”.“Las aulas se encuentran ventiladas e higienizadas, los estudiantes ingresan y vuelven a higienizarse y siempre hay una conversación en relación al cumplimiento de los protocolos y, sobre todo, cómo están ellos y sus familias, cómo transitan este momento tan difícil para todos”, explicó la directiva.En la oportunidad, recalcó que los alumnos se muestran “contentos de volver a encontrarse, como en cada regreso, al igual que al inicio del ciclo lectivo”. Y si bien Levrand reconoció “el temor por parte de las familias”, valoró una anécdota: “En el acompañamiento a una de las estudiantes, me miraba y sonría porque no me conocía siendo que nos habíamos encontrado en la reunión. Y cuando le dije mi nombre, sí”. “Es un inicio siempre, el encontrarse y reconocerse para estar juntos de nuevo”, destacó.En tanto, en la Escuela Mariano Moreno, la presencialidad fue del 20% y el resto, debido a la medida gremial, trabaja de manera virtual. Así lo confirmó ala directora Alejandra Sanabria.Asimismo, la directora mencionó que los docentes todavía no están vacunados contra el coronavirus. “Solo entre 6 y 8 fueron inoculados, y el resto estamos a la espera de ser citadas para recibir la primera dosis”, indicó.“La situación es compleja y preocupante. Sufrimos la pérdida de muchos compañeros cercanos y estamos atravesados por esa tristeza también”, agregó al respecto.En relación al trabajo virtual durante la pandemia, la vice Flavia Ghirard detalló que “los docentes trabajan desde sus hogares, abonando el servicio de internet con lo de su bolsillo; se trabaja por parejas pedagógicas, por triadas o en equipos. Pero lamentablemente no tenemos conexión por parte de las familias, ya sea cuestiones económicas o personales, por lo que la recepción es mínima”. Es que, en la comunidad educativa de la Moreno, la conectividad es pagada por los docentes, y la de Nación funciona “muy poco”.“Los chicos estaban ansiosos por venir, por ahí pasan frío y también vienen sin desayunar. En invierno no estamos en condiciones de brindarles lo mejor”, reconoció Ghirard.Por su parte, la secretaria María Alejandra Cerrella valoró que “los padres son muy respetuosos y cumplen con los protocolos”, y comentó que la gran preocupación de las familias es cuándo se entrega el módulo de alimentos. Es que, debido a las restricciones por la pandemia, no funciona el comedor escolar ni se brinda la copa de leche.“Son familias vulnerables y no cuentan con lo necesario para brindarles un buen desayuno para que los chicos después vayan a la escuela. Y tampoco cuentan con la vestimenta necesaria, que es la mayor preocupación que tenemos en la institución”, remarcó la secretaria y destacó que los alumnos “quieren volver a la escuela, se refleja el entusiasmo en sus caritas”.