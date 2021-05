Se amesetó la curva de contagios en Entre Ríos: es “de hasta 600 casos por día”

“En los últimos 14 días, del 18 de abril al 1º de mayo, se observa una estabilización en el número de casos, se amesetó el promedio de casos en relación a la semana previa, pero el número de casos siegue siendo alto, de entre 500 y 600 casos por día”, comunicó el director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, al brindar un reporte sobre la situación epidemiológica de la provincia.Asimismo, mencionó que son 14 los departamentos que continúan en alto riesgo epidemiológico, los que no tuvieron el mismo nivel de transmisibilidad. “Las localidades de Concordia, Urdinarrain, Gualeguaychú, Basavilbaso, Villaguay, Gualeguay, Rosario del Tala y San Salvador presentaron un aumento de casos”, indicó en ese sentido.De las dos variantes del coronavirus que generan preocupación a nivel nacional, la Manaos y la de Reino Unido por su mayor nivel de transmisibilidad, es decir que se contagian más fácil, la cepa originada en el país brasilero es la que “mayormente se detectó en toda la provincia, aunque en un número pequeño de casos”.“En Entre Ríos tenemos alrededor de un 30 a 40 por ciento de circulación sobre estas variantes, principalmente de la Manaos, que se ha distribuido en todo el territorio. Por ello seguiremos evaluando su progresividad en los próximos días”, indicó.En estas semanas previas se realizaron análisis en relación a casos comunitarios, o sea personas que no tienen antecedentes de viaje tanto en nuestro país como en nuestra provincia. Estos estudios se llevan adelante en el Instituto Malbrán y desde Entre Ríos se enviaron 17 muestras para evaluar los tipos de variantes.“Hay entre un 3 y 5% de casos que van a requerir unidades de terapia intensiva, lo que al darse tan rápidamente puedan generar dificultad en la obtención de camas”, reconoció Garcilazo al dar cuenta de la reprogramación de cirugías y derivación de pacientes durante esta segunda ola de contagios por coronavirus.“Bajo al 70% la ocupación de camas, debido al incremento de camas”, mencionó al remarcar que “disminuir la cantidad de contagios sigue siendo la clave para el control de la pandemia, además de disminuir los casos graves a través de la vacunación”.Ante la pregunta respecto al impacto de la no presencialidad en las escuelas respecto a la transmisibilidad, Garcilazo comentó que los casos que ocurren en las instituciones educativas “están relacionadas a la circulación social en torno a la escuela, por lo cual la intención es disminuir la circulación”.Sin embargo, aclaró: “Nosotros vemos que el número de aumento de casos en las escuelas es acorde al crecimiento del número de casos a nivel comunitario, que a su vez se ha estabilizado como dijimos al comienzo, pero continúa siendo alto”.