Se abrieron los sobres para la planta de efluentes de Gualeguaychú

La obra beneficiará, además de al entorno ambiental, a más de 25.000 hogares con una previsibilidad de funcionamiento de 20 años. La inversión prevista alcanza los 9,5 millones de dólares.El acto fue en el Centro de Convenciones de la ciudad de Gualeguaychú, y junto al gobernador Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, estuvieron el intendente y viceintendenta de Gualeguaychú, Martín Piaggio y Lorena Arrozogaray, respectivamente; el administrador de Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto.Para la ejecución de la obra, se presentaron tres propuestas: Ginsa SA, por 9.545.900 dólares; UTE Bridge Hidrogen SA y Organización industrial construcciones SA 12.276.073,59 dólares; y Tecma Construcciones SA por 9.790.225,90 dólares.También participaron los ministros de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; y de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; el senador nacional Edgardo Kueider y el senador provincial Jorge Maradey; los diputados provinciales Mariana Farfán y Leonardo Silva; además de autoridades municipales, de la Unidad Ejecutora Provincial y representantes de empresas contratistas.Tras saludar a los presentes, el gobernador agradeció la hospitalidad del intendente Piaggio y pidió disculpas por no ampliar las invitaciones a ese acto debido a la pandemia. "No son tiempos sencillos los que nos tocan atravesar en esta etapa de la pandemia. Esto hace que tengamos que tomar medidas de distanciamiento, de prevención, para evitar contagios", indicó y acotó que, tras el anuncio realizado esta mañana por el Presidente Alberto Fernández, "haremos las evaluaciones y tomaremos todas las medidas que sean necesarias y convenientes para salvaguardar la salud de la población que es lo más prioritario"."Nada se puede realizar si no tenemos una población saludable y donde se pone en riesgo la vida de nuestros vecinos", señaló, al tiempo que destacó que "hay cuestiones que son mucho más importante y por eso, como lo hemos hecho en otras oportunidades, tomaremos medidas para evitar fatalidades absolutamente innecesarias".En otro tramo de sus declaraciones, Bordet afirmó que "es una alegría poder estar hoy acá, puesto que es una obra muy importante para Gualeguaychú" y comentó que cuando asumió como gobernador "teníamos una gran deuda ambiental con el río Uruguay, puesto que ciudades que están a la vera del río tiran sus desechos cloacales en crudo a las aguas de nuestro río Uruguay". Acotó que, además de Gualeguaychú, se incluyó un plan de obra de saneamiento en Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y San José, que se ejecutará con un crédito tomado por el gobierno entrerriano en el BID."Las plantas ya están en proceso de licitación. Hoy se abren las ofertas en Gualeguaychú y la próxima, que ya está terminado el proyecto y prácticamente listo, es la de Concordia y así sucesivamente seguiremos", continuó diciendo el gobernador y agregó que "se avanzó muy rápido en la de Gualeguaychú "porque había un proyecto prácticamente terminado, esto nos permitió poder incluirlo dentro de este programa y realizar hoy la apertura de sobres para poder tener esta obra de saneamiento".También hizo referencia al "proyecto de la circunvalación para poder unir todos los accesos a la ciudad de Gualeguaychú. Tenemos un financiamiento a través del Fondo Fiduciario para Infraestructura y Desarrollo Regional con el gobierno nacional y con el BID". Acotó que se logró expropiar las tierras necesarias y ahora se podrá avanzar en esa iniciativa.Luego Bordet hizo mención a los decretos firmados para otras dos obras importantes para la ciudad. El 28 de mayo se abrirán los sobres para la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la granja El Potrero, que financiará el Enohsa, y, por otra parte, para la edificar tres pabellones más, que se suman a los dos en marcha en esa unidad carcelaria. "Esto nos permitirá, en un año y medio que demandarán las obras, trasladar toda la vieja cárcel de Gualeguaychú, la más antigua de la provincia, a la granja El Potrero, con lo cual cumpliremos con un mandato que teníamos de mejorar el sistema carcelario", subrayó.Finalmente, resaltó su satisfacción por "reforzar el trabajo conjunto que venimos llevando adelante con el municipio, obras que venimos tramitando y que están muy avanzadas, en materia vial o de viviendas en Gualeguaychú" y expresó su agradecimiento al gobierno nacional "porque todas las obras que estamos haciendo ahora estuvieron cuatro años esperando, en una inmovilidad absoluta por un gobierno que no sólo no priorizó la obra pública, sino tampoco la calidad de vida de los vecinos".En tanto, el intendente Martín Piaggio definió al momento como de "muchísima felicidad" y reconoció a "todos los que han participado en la creación de algo que representa para nosotros un enorme sueño".En ese marco, destacó "el enorme trabajo que hubo a lo largo de muchos años en la elaboración de las ideas y el sueño de Gualeguaychú de poder tener una planta de tratamiento de efluentes cloacales que fuera modelo y que permitiera pensar en una ciudad con proyección a 15 o 20 años hacia el futuro"."Parecía un sueño difícil de alcanzar por la magnitud de la obra y porque pasó mucho tiempo en una obra que tiene un sinnúmero de complejidades", manifestó tras recordar los inicios cuando "parecía una cuestión muy ambiciosa"."Desde que comenzamos a trabajar en la planta, Gualeguaychú se distingue por el tratamiento de sus efluentes", dijo y mencionó que se hicieron intervenciones para que optimizar el funcionamiento. "Hoy podemos decir que tenemos una planta tal vez al máximo de su capacidad, pero con un pleno funcionamiento. Eso representa, y a eso lo hablaba con el gobernador, un desafío concluido de poder pensar políticas ambientales y de tratamiento de efluentes verdaderamente a largo plazo", remarcó, tras mencionar algunas referencias al ritmo de crecimiento de la población de esa localidad."Es un día de mucho júbilo, sobre todo por el agradecimiento. Es un enorme compromiso también del gobierno provincial para con el desarrollo de una temática que en nuestro pueblo ha sido, es y pretendemos que siga siendo central: el compromiso con nuestro ambiente. Es muy probable que con esta obra, Gualeguychú pueda dar un salto enorme en términos cualitativo en torno a que toda su trama esté dotada de los servicios de agua potable y de cloacas", concluyó.La apertura de sobres refirió a la obra Optimización y Ampliación Planta Depuradora de Efluentes Cloacales Domiciliarios y Ampliación de la Red Clocal de Gualeguaychú, y se ejecuta en el marco del Programa de Obras de Saneamiento Integral de Ciudades Ribereñas del Río Uruguay, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Desde la Unidad Ejecutora Provincial se gestionó el Programa de Saneamiento del Río Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Con un presupuesto que supera los 9,5 millones de dólares, los trabajos de ampliación y optimización de la planta depuradora de efluentes cloacales de Gualeguaychú beneficiarán ambientalmente al entorno del Río Uruguay y sus alrededores.Al mismo tiempo que extenderá a 20 años su funcionamiento, dando una previsibilidad a la capacidad de la misma y ampliando la cobertura a más de 25.000 hogares.La obra tiene un plazo de ejecución de 27 meses, siendo tres meses de diseño, 18 meses de construcción y seis meses de prueba, se realizará a través de la UEP dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en el marco del Programa.Además, Bordet entregó al intendente Piaggio el decreto Nº 860/21 por el cual la provincia afronta los gastos de expropiación de los inmuebles necesarios para la obra de circunvalación de la ciudad de Gualeguaychú, lo que significa una inversión de 23.145.704 pesos.A eso se sumó la firma de los decretos para los llamados a licitación pública para obras en la Unidad Penal Nº 9 Granja El Potrero. Por un lado, para la planta de tratamiento de líquidos cloacales, cuyo presupuesto asciende a los 66.458.116 pesos; y por el otro, para la segunda etapa de la construcción de nuevos pabellones de alojamiento para internos de la Unidad Penal que cuenta con un presupuesto de 132.416.994 pesos.