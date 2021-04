El Presidente cuestionó a quienes "judicializan" las medidas sanitarias

para enfrentar a la segunda ola de contagios que atraviesa el país."El odio es algo muy perverso; el odio nos está llevando al peor de los mundos”, remarcó hoy el jefe de Estado en una entrevista con, tras recordar unas declaraciones del exmandatario uruguayo, José ‘Pepe’ Mugica, quien hace unos días dijo que: “Los argentinos están enfermos de odio”.En tanto, Fernández llamó a la reflexión sobre el comportamiento de la oposición al destacar que “los mismos que me denunciaron por envenenar a la gente” al firmar acuerdos con el gobierno de Rusia para comprar la vacuna Sputnik V el año pasado, “ahora dicen que nunca dijeron eso”, en referencia a la presentación judicial hecha por la exdiputada Elisa Carrió.Y continuó su crítica a la oposición al señalar que. Hay gente cada vez más joven en las terapias intensivas”, sentenció en referencia a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de judicializar la decisión del Gobierno nacional de suspender la presencialidad en las escuelas del AMBA por 15 días, hasta el próximo viernes 30.a son menores de 50 añosLas medidas de restricciones tendientes a mitigar la segunda ola de coronavirus en la provincia, dadas a conocer este viernes por Gustavo Bordet, tuvieron como eje orientador la opinión de los expertos del COES.] [{art:667790} Sociedad | Última modificación: 24.04.2021 13:21 hs. por Rocío RíosCovid: más del 50% de los internados en terapia intensivEn el mismo sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que los ciudadanos les piden a los dirigentes políticos" que "cuidemos la vida" y "no que pensemos en la próxima elección", tras cuestionar la existencia de un sector que por temas electorales "termina boicoteando" las acciones de gobierno contra la pandemia."A los dirigentes políticos no nos están pidiendo que pensemos en la próxima elección, sino que la ciudadanía nos exige que cuidemos la vida, que es lo más importante que tenemos", dijo Cafiero en un comunicado de prensa.Y aclaró que "se habla de peleas políticas" cuando "lo que hay es un gobierno federal que diseña y lleva a cabo políticas de salud pública para todos los argentinos y argentinas mientras otro sector termina boicoteando las medidas al priorizar cuestiones electorales".Por este motivo, el funcionario aclaró quey destacó que "el Presidente y todo nuestro Gabinete está enfocado en cuidar todos los aspectos: desde la vida a la economía, desde la salud a la educación".En este sentido, enumeró que "el Gobierno nacional ya distribuyó 8,7 millones de vacunas en todo el país y más de 6 millones de personas ya han recibido al menos una dosis, según consta en el Monitor Público de Vacunación"."La gestión de la vacuna no es sencilla, pero el Presidente ha encabezado las negociaciones para que las vacunas lleguen. Nuestra preocupación central es conseguir vacunas y proteger la salud de nuestra población", sumó el funcionario.Y agregó: "No podemos perder el tiempo y la energía en disputas políticas mientras hay una pandemia que configura la mayor crisis sanitaria global en 100 años".Ayer, desde Rosario, el primer mandatario defendió el DNU con el que dispuso la suspensión de clases presenciales entre otras medidas sanitarias como limitar la circulación nocturna y fijar que los locales gastronómicos trabajen solo en la modalidad delivery a partir de las 19.“Cuando tomé la decisión de no seguir con las clases presenciales fue producto de haber visto que el crecimiento en 20 o 30 días de contagios en el AMBA de los chicos hasta 19 años era superior al 200 por ciento”, dijo Fernández, quien se preguntó sobre esos datos: "¿Me hago el distraído? ¿Miro las encuestas?"."Llamo a los que saben y me dicen que, cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece un tercio más y lleva virus encima", añadió.El Gobierno porteño desconoció el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que le ordenó que suspenda las clases presenciales hasta que la Corte Suprema resuelva el litigio, y esa modalidad continuó durante toda la semana en la ciudad de Buenos Aires, mientras los gremios docentes mantuvieron un paro de actividades.