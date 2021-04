Cafiero: "la ciudadanía nos exige que cuidemos la vida que es lo más importante"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, aseguró esta tarde que "hoy, en pandemia, a los dirigentes políticos no nos están pidiendo que pensemos en la próxima elección, sino que la ciudadanía nos exige que cuidemos la vida, que es lo más importante que tenemos", al participar de una nueva reunión del Gabinete Federal que se realizó en Rosario, como parte de la política de Capitales Alternas que lleva adelanta el gobierno nacional."La gestión de la vacuna no es sencilla, pero el presidente mismo ha encabezado las negociaciones para que las vacunas lleguen", sostuvo Cafiero y explicó que: "Hoy ya arribaron a Santa Fe más de 580 mil vacunas, y la campaña de vacunación que está llevando la provincia es acelerada, en tiempo, inteligente, porque apunta a los sectores etáreos en los que el virus genera mayor letalidad"."Santa Fe ya tiene el sesenta y cinco por ciento de los mayores de sesenta años vacunados y es una de las provincias más avanzadas con respecto a la vacunación de la población mayor", destacó.En otro orden de cosas y respecto al anuncio de obras para la provincia de Santa Fe por 76.600 millones de pesos, que realizó el presidente Alberto Fernández, el ministro coordinador subrayó que "lo que tiene que quedar claro es que los convenios y los avances de obra, son parte de un trabajo articulado, como compromiso político que el presidente nos encomendó pero también como filosofía de gestión, articular Nación, provincia y municipios, para de esa forma dar mejor respuestas a todos y todas"."Es un esfuerzo presupuestario muy grande que imparte justicia, pero que también va a dinamizar la estructura del desarrollo privado y el derrame que existe a partir de eso, no solo del punto de vista de la ampliación de empleo, sino de las posibilidades que genera" remarcó Cafiero."Vamos a seguir trabajando en la coordinación de políticas públicas, en la mirada federal, pero por sobre todo junto a un presidente que ha venido a cumplir con su palabra desde el primer día: no dejar ninguna zona de la Argentina postergada, seguir y continuar brindando oportunidades".Formaron parte de la comitiva nacional los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Defensa, Agustín Rossi; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Transporte, Mario Meoni, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.Además, estuvieron presentes el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el director Ejecutivo de ANDIS, Fernando Galarraga, y la titular del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez.También participaron de la reunión el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun y funcionarios provinciales.