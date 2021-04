Diputados aprobó regulación del autocultivo de cannabis con fines terapéuticos

Foto 1/2 Foto 2/2

El proyecto de ley fue abordado y aprobado en la sesión de este miércoles a las 11. La iniciativa regula el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos. También incorpora la posibilidad de que las pymes regionales puedan producir y adapta la terminología a la nueva reglamentación nacional.



La diputada Silvia Moreno (Frente Creer) actuó como miembro informante del proyecto que establece las condiciones para desarrollar el cultivo del cannabis medicinal en la provincia. A Ayelén Acosta (PRO – Cambiemos) le correspondió responder. La legisladora adelantó que el interbloque de Juntos por el Cambio iba a votar a favor en general la iniciativa pero planteó quejas con respecto a algunos artículos, sugiriendo algunos cambios.



Acosta también criticó al oficialismo por no permitir el debate en la comisión de Salud. El proyecto fue tratado directamente sobre tablas, sin despacho de las comisiones que podrían haber intervenido.



El primero en recoger el guante fue el oficialista Juan Manuel Huss (Frente Creer). Destacó que el proyecto lleva más de un año de elaboración, con debate con distintas áreas del Estado, organizaciones sociales y la ciudadanía y alegó que su articulado está en sintonía con la ley nacional, algo que Acosta había puesto en tela de juicio. También fustigó que la oposición siga considerando al cannabis como un estupefaciente.



Luego fue el turno de Gracia Jaroslavsky (UCR-Cambiemos). “Esta ley es muy importante”, definió, pero alertó: “Hemos pretendido ofrecer a los autores de la ley modificaciones para resguardar a las personas”, algo que finalmente no ocurrió. La diputada también criticó la decisión del oficialismo de tratar el tema sobre tablas, obviando la discusión en comisión.



“Por lo menos si salváramos la redacción del artículo 24, aseguramos que lo que se consuma sea algo comprobado y certificado por el Estado, lo mejor para la salud de las personas”, reclamó.



De inmediato, Néstor Loggio (Frente Creer) rescató que durante el año pasado el proyecto fue tratado en la Comisión de Salud, luego de haber sido debatido con organizaciones sociales, desmintiendo a Acosta.



También cuestionó la calificación de estupefaciente del cannabis “cuando nosotros estamos hablando de salud pública”, aseveró.



Al cierre de su intervención, aseveró que no tomarán las modificaciones que propuso Juntos por el Cambio “por respeto a lo discutido” en la Comisión de Salud durante 2020.



Por su parte, el diputado Jorge Cáceres (Frente Creer) dijo que “garantizar derechos es una obligación y un deber del Estado, y eso es lo que estamos haciendo”.



Enseguida retomó la palabra Acosta, que insistió en el escaso tiempo que hubo para analizar y proponer modificaciones: “Este proyecto nunca fue tratado en comisión”, sostuvo.



Luego ratifico que está “a favor que quienes necesitan que el de cannabis lo reciban como corresponde y que el Estado se haga cargo de esto”.



En forma inmediata la diputada Moreno pidió la palabra para responder algunos de los puntos planteados por la diputada del PRO. En este sentido, aseguró que “el espíritu de la ley se mantuvo, pero se modificaron algunas cuestiones para adaptarla a la última reglamentación de la ley nacional”.



Punto por punto, respondió cada uno de los cuestionamientos planteados por su par Ayelén Acosta.



Respondiéndole a Jaroslavsky y refiriéndose al testeo de la sustancia de Cannabis, dijo que “el testeo debe mantenerse como un derecho y no como una obligación. De hecho, esa es la forma operativa que instrumenta el Ministerio de Salud de la Nación”, dijo.



El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. El Interbloque de Juntos por el Cambio se abstuvo de votar en los artículos 3, 10, 12, 13, 14, 15 y 21 y planteó modificaciones en los artículos 2, 4 y 24. (APF)