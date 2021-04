UPCN acordó con el gobierno reuniones técnicas y luego convocatoria a paritarias

Tras el encuentro con el ministro de Economía, Hugo Ballay, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, indicó aque “la reunión fue para hablar de política salarial” y puso de relieve que a esto “lo vemos como un avance” porque venían pidiendo que “se tengan en cuenta los puntos que viene sosteniendo nuestro sindicato”.Recalcó que “áreas como Salud necesitan una atención especial basada en el esfuerzo y el reconocimiento. Dejamos al Ministro de Economía una serie de pautas, abordando lo que denominamos áreas críticas que están en la primera línea de batalla”.Acotó que se acordó una “dinámica de trabajo técnico y luego una convocatoria a paritarias”.Recordó que “en la etapa del mes de enero, la paritaria no tuvo el resultado que pretendíamos y se termina pagando por decreto un 15 por ciento que rechazamos, al igual que la metodología de no escuchar los reclamos en las diversas áreas. Ahora se inicia un proceso diferente”. Y señaló que en el pedido se incluye a enfermería y a los médicos, pero “planteando criterios y prioridades. No es solamente hablar de aumento salarial, sino de política salarial, que es muy abarcativo”, enfatizó.La dirigente manifestó que “no tomamos definiciones, porque la intención fue llevar todas las demandas que del Sindicato”.Ratificó que “esta semana habrá encuentros técnicos y de acuerdo a los avances se convocará a una instancia paritaria”.“El gobierno no trajo a la mesa un porcentaje, porque se plantea avanzar en un esquema de política salarial, incluyendo que la recomposición tenga una cláusula de revisión para hacer el seguimiento de la inflación”, resumió Domínguez.