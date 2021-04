UPCN y el Gobierno avanzaron en un nuevo regimen de licencias

Foto 1/2 Foto 2/2

En este encuentro se comenzó con el trabajo de análisis para reglamentar el artículo 52 de la ley de empleo público y se trabajó particularmente sobre el régimen de licencias por enfermedad, que es el primer tema a debatir en el marco de los seis encuentros en los que se tratará la reglamentación de la Ley 9755.



UPCN llevó a la discusión varios planteos en relación a este tema, habiendolos tratado previamente con trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en distintas áreas de recursos humanos y en la Comisión Médica Única. Entre los aspectos principales que planteó el Sindicato, se encuentra la necesidad de revisar la cantidad de días que les corresponden a las y los trabajadores, tanto por enfermedades de corto como de largo tratamiento. Cabe destacar que en otras provincias o incluso en el régimen docente entrerriano, en estos casos se les otorga a los agentes una mayor cantidad de días, comparado con el escalafón general. A criterio de UPCN, esto debe corregirse.



Por otro lado, se hizo hincapié en la necesidad de que la normativa que se elabore tenga claridad, para que los trabajadores puedan darle cumplimiento sin dobles interpretaciones, ya que en algunos lugares la ley se aplica de acuerdo al entendimiento de los funcionarios del organismo. El Sindicato critica esa situación y pidió específicamente que la nueva reglamentación contenga a todas las reparticiones del estado que pertenecen al escalafón general.



UPCN pidió regular el otorgamiento de las tareas pasivas y la recalificación profesional para los trabajadores que justifican por una enfermedad, tener que cambiar de tareas o de actividad e incluir licencias extraordinarias para casos de enfermedades donde realmente haya una justificación de que se deben ampliar los plazos normales.



"También llevamos a la discusión como ejemplo, una situación que está sucediendo en el Hospital San Roque. Cuando un trabajador pide una licencia por enfermedad, automáticamente se le reprograman las guardias y le quitan los francos correspondientes, desde el hospital interpretan que la licencia por enfermedad no se computa como un día laborable y esto es un completo error", dijo la Secretaria Gremial, Carina Dominguez, y agregó: "Nosotros pedimos que en este contexto, se piense no solamente en el escalafón general, sino también en los demás escalafones que se basan en este, como por ejemplo el de enfermería".



"Desde la Secretaría de Modernización plantearon analizar todos los temas y luego hacer una síntesis, lo que nosotros pedimos y acordamos es que se realice por temáticas -la próxima será licencias familiares- y que los temas en los que ya hayamos consensuado, se vayan cerrando para que podamos ir trasladando a los compañeros los avances que vayamos teniendo en esta discusión", disparó Dominguez.



Respecto de la necesidad de cambios en la Ley 9755, la Secretaria Gremial de UPCN manifestó: "En algunas situaciones la ley está bien planteada pero no se aplica correctamente y en otros casos, con el paso del tiempo la normativa de empleo público ha quedado atrasada, ya que es más antigua que la de otros sectores del estado, por esta razón estamos trabajando en la modificación de ciertos aspectos".