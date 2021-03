Walser cuestionó la definición de “riesgo epidemiológico” para Colón

Este domingo el gobierno nacional informó sobre los departamentos del país que registran un "riesgo epidemiológico" y por el cual se deben tomar medidas "urgentes” debido a que en las últimas semanas" tuvieron un aumento sostenido del número de casos de covid. En nuestra provincia el departamento de Colón fue clasificado de esta manera.Sobre este tema, el intendente de la localidad de Colón, José Luis Walser, informó aque “es algo que repercute sobre todo antes de un fin de semana largo más que nada en un lugar turístico como es Colón”.En este sentido, cuestionó que “hay otras ciudades de nuestra provincia que tienen una situación sanitaria más compleja que la de Colón porque tienen transmisión comunitaria sostenida (del virus) y son hasta ocho veces más grandes que nuestra localidad. Entonces planteamos dudas acerca de la definición de los casos positivos”.“Al ver la cantidad de casos positivos de Colón, el gobierno nacional observa que hay una situación sanitaria distinta y en realidad no es así, hay ciudades más complejas y no aparecen como ´ciudades de riesgo´”, sentenció.A su vez sumó que “aparece en el mapa nacional como una ciudad de riesgo”.Consultado sobre la situación sanitaria, señaló que “en este momento en el hospital hay una sola persona en la Unidad de Terapia Intensiva por covid. Estamos muy tranquilos en cuanto a los centros de atención”.Por otra parte, el presidente municipal anticipó como esperan la semana santa: “Tenemos muchas reservas para el fin de semana largo, los alojamientos están casi completos, de todos modos, en los últimos días hay visitantes que vienen a alquilar directamente aca”.Sobre la actividad turística, el presidente municipal señaló que “en este momento la ciudad no cuenta con un aforo para el ingreso de visitantes”.Consultado sobre la tasa sanitaria que solicitaba Colón durante su temporada turística, Walser, manifestó que se recaudaron más de un millón de pesos y fueron donados al hospital local, además pudieron “hacerles frente a todos los gastos necesarios para llevar adelante la temporada turística y los controles sanitarios y se dejó de cobrar el 28 de febrero”.Acerca de las propuestas turísticas que ofrece la ciudad en Semana Santa, el intendente contó que “son múltiples, hay playas, termas, atractivos en islas, actividades relacionadas con la artesanía, una gran oferta gastronómica, etc”.