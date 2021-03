Susana Medina no participó del acto del STJ en homenaje a Castrillón

Institucionales Castrillon integra la galería de expresidentes del Superior Tribunal de Justicia

Este jueves se realizó en los Tribunales de Paraná un acto donde se colocó el cuadro de Emilio Castrillón en la galería de ex titulares del Superior Tribunal de Justicia, ubicada en el tercer piso del edificio de calle Laprida.En la ceremonia, además del homenajeado, estuvieron presentes el presidente del STJ, Martín Carbonell y los vocales, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna y Miguel Ángel Giorgio.En una misiva enviada el martes por la tarde al presidente del STJ, Medina expresó su “sorpresa por la invitación que he recibido vía correo electrónico desde la oficina de Ceremonial y Protocolo y reiterada por Usted en la reunión de Acuerdo del día de la fecha, para participar de la incorporación del retrato del Dr. Emilio A. E. Castrillón a la Galería de expresidentes del Superior Tribunal de Justicia”.“Hago saber mi decisión de no participar de este acto, por considerarlo una falta de respeto hacia mi persona dada la existencia de una denuncia por violencia de género que realicé contra el mencionado Vocal, que se encuentra tramitando ante la Fiscalía de Género y aún no se ha resuelto”, hizo saber la vocal.También cuestionó que el acto se lleve adelante en el mes de la mujer “cuando se intenta redoblar los esfuerzos en la tarea de concientizar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres, la equidad de género, la lucha contra la violencia y la discriminación, aparece como un contrasentido de toda la tarea que en tal sentido se viene realizando para revertir los estereotipos patriarcales que tanto han perjudicado a la sociedad”, acotó.Finalmente, Medina criticó el hecho de que el acto se haga “en un lugar tan reducido, que no resulta propicio mantener el distanciamiento social que tanto hemos pregonado desde el Superior Tribunal en el marco de la pandemia por todos conocida que aún continúa y se profundiza cada día”.