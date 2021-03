Castrillon integra la galería de expresidentes del Superior Tribunal de Justicia

El vocal y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), en el período 2018-2019, Emilio Castrillon, fue homenajeado hoy por sus pares, funcionarias, funcionarios, trabajadoras y trabajadores judiciales durante una ceremonia en la que se colocó el cuadro con su imagen en la galería de ex titulares del Alto cuerpo, ubicada en el tercer piso de los tribunales de Paraná.



En el acto, que se llevó a cabo respetando las normas y protocolos del distanciamiento social, el presidente del STJ, Martín Carbonell junto a Emilio Castrillon, descubrieron el cuadro en homenaje.



Al hacer uso de la palabra, Castrillon dijo que para él era un honor ser parte de la galería con ilustres juristas, especialmente con las dos últimas mujeres que han compartido el Superior Tribunal de Justicia.



Por otra, destacó que en su gestión siempre buscó aggiornar el Poder Judicial a los nuevos tiempos lo que se logró – dijo- “gracias al trabajo en equipo”. En ese sentido, recordó que se pudo informatizar el Poder Judicial de Entre Ríos; implementar el sistema de notificaciones electrónicas; y que las audiencias orales y públicas sean video registradas; como el hecho de que se haya aportado y sancionado la nueva ley de procedimiento de familia. Mencionó también la constitución de los equipos técnicos de familia (ETis) para toda la provincia; la conectividad de los 57 juzgados de Paz de Entre Ríos y la realización de las obras públicas más importantes en la Justicia provincial las que – aseguró- seguirán siendo concretadas en la actual gestión que encabeza Martín Carbonell.



Castrillon, también señaló que en su gestión “se apuntaló la fortaleza y las Oficinas de la Mujer y sobre todo en la protección de la mujer, la implementación de las pulseras electrónicas, tobilleras y la coordinación de trabajo con el sistema 911, con la policía y el gobierno provincial en la materia”.



Luego recordó el trabajo realizado para la aprobación de la ley del Instituto de Juicio por Jurados; la creación de juzgados de familia, la remodelación y puesta en funciones de la morgue judicial; la revitalización del servicio de genética puesta en marcha de patología forense, la culminación del traspaso del archivo judicial, entre muchas otras acciones de regularización de ingreso al poder judicial y la carrera judicial.



“De nada sirve un libro de ocho tomos de protección de derechos de la mujer y la lucha contra el femicidio cuando no tenemos los medios necesarios entre la Justicia y el Poder Ejecutivo para poder concretar los objetivos”, resaltó.



Castrillon realzó que este 24 de marzo se conmemoró el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” y recordó que en 1973 “cuando tenía 11 años, mi padre era orador junto con Vicente Solano Lima en aquella elección y a partir de ahí en 1976 me tocó dormir con cama cruzada para que no entren a mi dormitorio. Ni aun así, no guardo rencores a los que prestaron servicio en los hospitales, en las comisarías y en los cuarteles, ni a quienes aparecían luchando por sus ideales. Argentina sola se va reacomodando en pos de la verdad y la Justicia que debería ser genérica para todos y un Nunca Más”.



Finalmente, agradeció a todos los integrantes de la magistratura el trabajo realizado y destacó que el Poder Judicial de Entre Ríos, en plena pandemia, sea el único poder que está en marcha.



De la ceremonia participaron, además de Carbonell los vocales, Germán Carlomagno, Bernardo Salduna y Miguel Ángel Giorgio.