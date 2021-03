Ensanche de calle Racedo: "Hay que pensar obras que contemplen el ambiente"

Paraná Constructora suspendió los trabajos en la obra de ensanche de calle Racedo

La jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Soledad Cantero, manifestó su opinión sobre la obra de ensanche de calle Racedo. Ella, a través de un comunicado, expresó que "la discusión de fondo es el modelo de desarrollo que queremos las y los paranaenses, y las y los entrerrianos y argentinos en general. La obra pública no está reñida con la protección del ambiente, pero supone discutir un camino de progreso diferente al actual".En diálogo, conen el programa Mediodía de Noticias, la funcionaria nacional oriunda de Paraná, explicó que "no estoy en contra de la obra pública, porque es símbolo de progreso en las comunas, pero hay que pensar cómo vamos a realizar las intervenciones en el espacio urbano"."Es una discusión que tenemos permanentemente en el Ministerio de Ambiente, antes el tema ambiental estaba rezagado, pero comprendemos ahora debemos plantear ideas innovadoras que contemplen el ambiente con el hombre adentro", resaltó Cantero.Sobre la obra de ensanche de calle Racedo, la funcionaria remarcó que "tuvimos un contacto informal con el municipio de Paraná, pero recibimos muchos llamados de vecinos y es por eso que me manifesté con una opinión y no es Racedo Si o Racedo no, todos estamos de acuerdo que Paraná necesita infraestructura vial, sino que el tema es cómo se hace, pero eso implica otra discusión, hay que escuchar a los ciudadanos que cuidan al ambiente".Por otra parte, Cantero, mencionó que "Paraná recibió maquinarias para tratar el tema de la basura, hay una fuerte inversión en la capital entrerriana y la provincia en materia ambiental y siempre comprometemos que nos acompañen en esquemas de gobernación ambiental".