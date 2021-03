Müller: "No faltarán en las escuelas los insumos para la seguridad de los niños"

el presidente del Consejo General de Educación (CGE) Martín Müller

Reclamo salarial docente

"Se ha hecho una gran inversión: el año pasado, fueron más de 76 millones de pesos, la semana pasada las escuelas recibieron una partida extraordinaria para compra de insumos ; la partida que envía el Ministerio de Educación de la Nación se renueva a medida que se rinde y a partir del lunes 8, el CGE va a repartir, a través de las direcciones departamentales de escuelas, un refuerzo de insumos, con alcohol, jabón líquido, servilletas, toallas descartables, barbijos, dispensadores, no porque no estén ahora, sino para tener una mecánica para el año, que asegure categóricamente que no falte en ninguna escuela de la provincia, los insumos necesarios para la seguridad de los niños", destacó, en el programaConsultado respecto del tema comedores, afirmó que "durante el mes de marzo seguirá con el sistema de entrega de módulos"."Estamos muy cerca de poder acordar. Uno mira lo que se acordó a nivel nacional, en la paritaria docente, y ve que el ofrecimiento en la provincia fue incluso superior a lo que se acordó a nivel nacional. Por lo tanto, seguimos apostando a un diálogo que no deje de mirar los contextos en los cuales estamos, contextos que tiene que ver con las dificultades que deja la pandemia, en términos económicos, pero también en relación a la expectativa que tiene la sociedad de tener a los chicos y chicas en las escuelas", definió el presidente del CGE.Entendió que "el diálogo tiene que seguir de esa manera, con los estudiantes en las aulas".Mientras Gobierno informó que el 60% de los docentes concurrió a trabajar, desde AGMER indicaron que la adhesión al paro docente rondó el 95% en Entre Ríos. Al respecto Müller dijo: "Vemos que hubo una gran presencialidad de alumnos y docentes en las escuelas. No es intención nuestra entrar en la polémica por los números. Sí es nuestra intención apostar al diálogo, creemos que no es el que ha elegido el gremio docente, pero lo respetamos y los convocamos e invitamos a seguir trabajando como lo hicimos: En lo que a nosotros nos compete, no solo en torno a lo salarial sino además en la discusión muy rica que estamos dando en la comisión paritaria de condiciones laborales"."No vamos a entrar en la polémica, porque no queremos perder el eje. Venimos de un año dificilísimo para las escuelas. No minimizo lo importante que es solucionar este punto de conflicto que aún tenemos con los gremios docentes, pero hoy queremos garantizar que este proceso que nos cuesta muchísimo, porque sabemos lo que arriesgamos cada día en las escuelas, tenga el éxito que estamos buscando y que siga como lo hemos venido haciendo, como las acciones de verano y con lo que afortunadamente comenzó hoy", aseguró además.